The Crown 5, cos’è successo davvero a Leonora Knatchbull e che legame c’è tra Norton, Penny e Filippo Nella quinta stagione di The Crown viene raccontata la storia di Leonora Knatchbull, figlia di Norton e Penny Knatchbull, scomparsa a soli 5 anni. Dopo il lutto Penelope divenne molto amica del Principe Filippo, da qui vari rumors su una possibile relazione, sempre smentita.

A cura di Ilaria Costabile

La quinta stagione di The Crown è apparsa su Netflix e tra i nuovi protagonisti le cui storie si intrecciano con quelle della famiglia reale, c'è anche la famiglia Knatchbull. Nella serie, infatti, viene raccontata la tragica vicenda della piccola Leonora, figlia di Penny (Natascha McElhone) e Norton Knatchbull, scomparsa a soli 5 anni a causa di un tumore. La famiglia della bambina era legata alla Royal Family da legami di parentela, dal momento che Norton era cugino alla lontana del Principe Filippo (nella serie Jonathan Pryce). Negli episodi si racconterà anche di una presunta storia clandestina tra il Duca di Edimburgo e Penelope, per questo e altre ragioni la serie è stata molto criticata, dal momento che sarebbero stati raccontati fatti "non accaduti" e tematiche piuttosto delicate.

Chi era Leonora Knatchbull e cosa è successo veramente alla figlia di Penny e Norton

Leonora Louise Marie Elizabeth Knatchbull era la terza e ultima figlia di Norton e Penelope Knatchbull, conosciuti come Lord e Lady Romsey e successivamente 3° Conte e Contessa di Mountbatten in Birmania. Leonora nacque il 25 giugno 1986, ma purtroppo a soli cinque anni ha perso la vita, è morta infatti il 22 ottobre 1991 a causa di un tumore piuttosto grave ai reni. La piccola si era ammalata durante una vacanza con i genitori a Maiorca nell'agosto 1990. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Herald, prima della sua morte all'ospedale St Batholomew di Londra, la piccola aveva ricevuto la visita di Lady Diana.

Lord and Lady Romsey, Getty Images

Quali erano i rapporti di Norton e Penny con la famiglia reale

Il legame tra la Royal Family e i Knatchbull nasce tramite la figura di Norton. Costui è figlio di Patricia Edwina Victoria Knatchbull, seconda contessa Mountbatten di Birmania, e di John Knatchbull, barone Brabourne. Attraverso la madre, Norton è quindi nipote del defunto Louis Mountbatten, a sua volta conte Mountbatten di Birmania. Quindi, seppur alla lontana Norton è cugino del Principe Filippo. A sua volta, quindi, sua moglie Penelope figura come la nuora del cugino del Principe Filippo. Questo rapporto di sangue porterà le due famiglie ad incontrarsi spesso, ma l'evento che permetterà a Philip e Penelope di consolidare la loro amicizia sarà la tragica morte della piccola Leonora. Da quel momento proprio il Duca di Edimburgo aiuterà la giovane donna a convertire il suo immenso dolore in nuovi sbocchi che potessero darle la forza di vivere.

Il Principe Filippo e Penelope Knatchbull, Getty Images

Il vero legame tra Penny Knatchbull e il principe Filippo: nella realtà non fu amore

L'affinità tra loro non passò inosservata, infatti il Duca di Edimburgo e la Contessa Mountbatten diventarono ben presto molto amici, nonostante li separassero ben 32 anni di differenza, complice della loro amicizia anche gli interessi comuni come l'amore per l'equitazione e la passione per le moto. Non mancarono voci di una relazione tra loro, sebbene negli anni siano state più volte smentite, tanto che il Principe Filippo si trovò a dichiarare che, pur volendo intraprendere una relazione clandestina, gli sarebbe risultato difficile consumarla a causa della polizia che lo aveva il compito di scortarlo in ogni momento. Penny Knatchbull divenne nota come la custode dei segreti del Principe, una delle poche persone a cui fu concesso fargli visita dal 2017 in poi, quando si ritirò ufficialmente dagli incarichi reali. Al suo funerale, infine, a causa del Covid poterono partecipare solo 30 persone e tra queste, ovviamente, c'era anche lei: Penelope, Contessa di Mountbatten.