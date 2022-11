A che ora esce The Crown 5 su Netflix: foto del nuovo cast e cosa aspettarsi dalla quinta stagione Arriva il 9 novembre 2022 su Netflix la quinta stagione di The Crown. La serie vedrà nuovi protagonisti e affronterà alcuni degli eventi più importanti della storia della monarchia inglese. Gli episodi saranno disponibili dalle 9.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno di The Crown su Netflix è ormai vicinissimo. Ancora poche ore e i fan della serie Netflix ispirata agli anni di regno della Regina Elisabetta II potranno gustare la quinta stagione di uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi anni. Al centro di questa stagione il decennio degli anni Novanta, uno dei più complessi per la famiglia reale inglese, di cui The Crown 5 continuerà a raccontare i trascorsi della famiglia reale con 10 nuovi episodi che faranno emozionare, piangere e allo stesso tempo sognare. Con un nuovo cast, interamente rivoluzionato per la terza volta, torna dal 9 novembre per affrontare alcuni dei passaggi più spinosi della storia dei reali, su tutti la morte di Lady Diana e l'allora compagno Dodi Al-Fayed, nuovo ingresso in questa stagione.

A che ora esce la quinta stagione di The Crown su Netflix

La quinta stagione di The Crown sarà disponibile a partire da mercoledì 9 novembre. L'orario in cui apparirà sulla piattaforma, come è già accaduto anche per altre serie televisive approdate su Netflix, sarà intorno a mezzanotte tenendo conto l'orario americano, mentre in Italia arriverà dalle 9:00.

Il cast di The Crown 5: i nuovi attori e i nuovi personaggi

Come è accaduto anche per le precedenti stagioni, il quinto capitolo della serie vedrà nuovi attori ad interpretare i ruoli principali, oltre che l'introduzione di nuovi personaggi. Ecco, quindi, chi sono i nuovi volti che vedremo nei prossimi episodi.

Imelda Staunton è la Regina Elisabetta II

Olivia Colman e Imelda Stauton è la Regina Elisabetta in The Crown 4 e 5

Dopo Claire Foy e Olivia Colman ad interpretare la Regina Elisabetta sarà Imelda Steuton, che è stata anche tra le protagoniste del primo film dedicato ad un'altra famosissima serie inglese, ovvero Downtown Abbey.

Jonathan Pryce è il Principe Filippo

Tobias Menzies e Jonathan Prince il principe Filippo in The Crown 4 e 5

Ad interpretare il consorte della Regina Elisabetta sarà l'attore Jonathan Pryce che prenderà il testimone da Matt Smith. L'attore, che ha alle spalle una ricca filmografia, sarà al centro di diverse dinamiche in questa quinta stagione, dove si racconteranno anche le presunte avventure del principe lontano dal palazzo reale.

Lesley Manville è la principessa Margaret

Helena Nonham Carter e Lesley Melville la Principessa Margaret in The Crown 4 e 5

Dopo Vanessa Kirby e Helena Bonham Carter che hanno raccontato la storia della principessa Margaret, chiusa in un matrimonio di ripiego prima e distrutta dalla solitudine poi, ora è il turno di Lesley Manville portare sul piccolo schermo la vita difficile e sofferta della principessa Margaret.

Dominic West è il principe Carlo

Josh O’Connor e Dominc West il Principe Carlo in The Crown 4 e 5

Ad interpretare il ruolo del Principe Carlo è l'attore Dominic West, che raccoglie il testimone da Josh O’Connor, un attore che è stato molto apprezzato dal pubblico anche per la somiglianza con il giovane Carlo. Attore carismatico e protagonista di serie come The Affair, West affronterà uno dei periodi più difficili della vita del secondogenito della Regina Elisabetta.

Elizabeth Debicki è la principessa Diana

Emma Corrin ed Elizabeth Debicki, Lady D in The Crown 4 e 5

Dopo una bravissima Emma Corrin, che ha vestito i panni di una giovane Lady D, adesso è il turno di Elizabeth Debicki che avrà un ruolo centrale nella quinta stagione della serie. Molti degli eventi raccontati, infatti, ruotano attorno alla storia di Diana Spencer, dal divorzio con Carlo, agli amori lontano dalla Royal Family. Fino ad arrivare alla tragica morte avvenuta nel 1997 a Parigi, insieme al compagno Dodi Al Fayed.

Khalid Abdalla è Dodi Al Fayed

Ad interpretare il ruolo di Dodi Al Fayed è l'attore Khalid Abdalla, britannico, ma di origini egiziane visto anche nei film United 93 e ne Il cacciatore di aquiloni.

Humayun Saeed è il dottor Hasnat Khan

Tra gli amori della principessa Diana, c'è stato anche il cardiochirurgo Hasnat Khan, che sarà interpretato dall'attore pakistano Humayun Saeed. La loro relazione ebbe inizio nel 1995 e Lady D era completamente innamorata del medico che, però, dopo qualche tempo non sopportando l'attenzione dei media, decise di rompere la relazione. Il tutto avvenne poco prima dell'incontro con Al Fayed, nel 1997.

Jonny Lee Miller è il primo ministro John Mayor

Nel 1990 diventa primo ministro d'Inghilterra il conservatore John Mayor e manterrà l'incarico per sette anni, fino al 1997. Ad interpretare il personaggio sarà Jonny Lee Miller, classe 1972, che in televisione era già stato protagonista di Eli Stone e in Sherlock Holmes nella serie TV Elementary.

Il divorzio con Carlo e la morte di Lady Diana

Tra le vicende che verranno trattate nella quinta stagione della serie Netflix, c'è ovviamente il divorzio tra Carlo e Lady Diana. Il loro matrimonio, piuttosto travagliato, giunge definitivamente a termine all'inizio degli Anni Novanta, quando il principe e la principessa del Galles finiscono per divorziare, sebbene la Regina Elisabetta fosse fortemente contraria e avesse cercato in tutti i modi di evitare quella che sarebbe stata letta come una crisi della monarchia. Diana, sempre più assediata dai media, decide di infrangere le regole imposte dal protocollo e pubblica un libro in cui parla apertamente della famiglia reale, continuando nel frattempo a vivere il suo privato lontano dai Windsor. Iconica è l'intervista del 1995, rilasciata dalla principessa, in cui si racconta del "matrimonio affollato". Nel 1997, poi, Lady D fu vittima di un tragico incidente nel quale perse la vita.

Il complotto di Carlo per far abdicare la Regina Elisabetta

Secondo quanto ricostruito dalla serie Netflix, ci sarebbe stato un incontro tra Re Carlo e l'allora primo ministro inglese John Major, con il quale mette in atto un complotto per prendere il trono al posto della madre, spinto dall'esito di un sondaggio in cui il 47% della popolazione inglese sarebbe stato favorevole ad una abdicazione della Regina. Nella serie si assiste ad un momento in cui il principe del Galles interrompe una vacanza con la moglie e i figli William e Harry per convocare Major, chiedendogli di mantenere il segreto in merito alla loro conversazione. Major, dopo aver saputo di questa ricostruzione, ha dichiarato che quanto raccontato non corrisponde alla realtà.

Quante puntate sono e come vederle in streaming su Netflix

Le puntate di The Crown 5 sono dieci della durata di 50-60 minuti ciascuna. Gli episodi sono disponibili su Netflix, per chi non fosse abbonato avrà la possibilità di accedere a piani tariffari diversi, che abbracciano tre tipologie di abbonamento assecondando le necessità degli utenti.

Le anticipazioni sulla sesta stagione di The Crown

La quinta è la penultima stagione di The Crown, che si concluderà con gli episodi della sesta stagione. Stando alle prime anticipazioni in merito il racconto della serie arriverà fino all'attualità raccontando il matrimonio di William e Kate, quello di Camilla Parker Bowles e il Principe Carlo. Ci sono invece dei dubbi per quanto riguarda la storia di Harry e Meghan, che ha portato non poco scompiglio nella famiglia reale, a questi si aggiungono anche due eventi significativi per la monarchia inglese, la morte del Principe Filippo e quella, recentissima, della Regina Elisabetta, con la conseguente fine del suo regno.