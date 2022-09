The Crown 6, Netflix ha scelto gli attori che interpreteranno William e Kate Deadline ha reso pubblici i nomi degli attori che interpreteranno William e Kate nella sesta stagione di The Crown 6: tre esordienti sul set cinematografico, Rufus Kampa e Ed McVey saranno il principe in due fasi della vita differenti, Meg Bellamy vestirà i panni della Middleton.

Nonostante la quinta non sia stata ancora trasmessa – è in programma per novembre – ad agosto sono iniziate le riprese della sesta stagione di The Crown, la saga dei royals inglesi su Netflix, e dopo un lungo e laborioso processo di casting, sono stati scelti gli attori che interpreteranno William e Kate. Peter Morgan, ideatore della serie, aveva già anticipato che i protagonisti del sesto capitolo sarebbero stati i figli della principessa Diana: ha scelto la coppia reale, per raccontare del loro amore, dal primo incontro sino al matrimonio. Si tratta di tre attori esordienti, due per il principe, Rufus Kampa e Ed McVey, e Meg Bellamy per quello di Catherine Middleton. Deadline annuncia le anteprime.

Chi sono gli attori che interpretano William e Kate in The Crown 6

Netflix ha scelto chi vestirà i panni di William e Kate in The Crown 6. Il principe sarà interpretato da due attori, uno per la fase adolescenziale, l'altro per quella del giovane adulto: si tratta, in ordine, di Rufus Kampa, che sarà William a 15 anni: apparirà in episodi che raccontano come la famiglia reale ha affrontato la drammatica morte di Lady Diana, avvenuta nel '97 in seguito un incidente stradale. Ed McVey reciterà per la tarda adolescenza e prima età adulta. Kate Middleton sarà interpretata invece da Meg Bellamy: si legge su Deadline che per tutti e tre si tratta della prima esperienza sul set cinematografico.

Ed McVay e Meg Bellamy

La trama di The Crown 6

Il drama scritto da Peter Morgan racconterà, nella sesta parte, il rapporto tra William e Kate. Dal corteggiamento del principe, il loro primo incontro – quando entrambi studiavano Storia dell'Arte all'Università di St Andrews a Fife, in Scozia nel 2001 – sino al matrimonio.

In molti pensavano che i prediletti per il sesto capitolo della saga sarebbero stati Harry e Meghan Markle, protagonisti di un clamore mediatico a seguito della scelta di staccarsi dalla Royal Family.