The Crown 6 ci porta a Eton, la scuola di William e Harry dove si parla un’altra lingua Esiste dal 1440, ammette solo uomini e ha ‘cresciuto’ principi, primi ministri e scrittori: i nuovi episodi di The Crown 6, disponibili dal 14 dicembre, ci portano dentro le mura di Eton, il college frequentato da William e Harry.

A cura di Beatrice Manca

La seconda parte della sesta stagione di The Crown, il capitolo conclusivo della serie cult Netflix, è uscita il 14 dicembre 2023. I primi episodi si erano concentrati sugli ultimi giorni di lady Diana, mentre il gran finale accende i riflettori sulla nuova generazione, partendo proprio dal principe William. Il primogenito di Carlo prova a tornare alla normalità tra le mura dell’Eton College, prestigiosa scuola privata frequentata dall’èlite britannica. Un vero e proprio mondo a parte, dove gli allievi (solo maschi) indossano un’uniforme elegantissima, dormono nella scuola e seguono tradizioni che si perdono nei sei secoli di storia dell’istituto.

Il ‘nuovo’ nome di William all’Eton College

Il principe William è entrato a Eton nel 1995 e ha completato il suo percorso di studi nel 2000. Lì era conosciuto come "William Wales": i membri della famiglia reale infatti non hanno un vero e proprio cognome, ma per convenzione William utilizzava la dicitura "Wales" in riferimento al suo padre Carlo, all’epoca Principe del Galles. Nonostante la scuola sia molto vicina a Londra, William aveva una stanza nell’antica sede del college: Eton è una full boarding school, dove gli allievi vivono, studiano e fanno sport.

Nella serie vediamo il principe William vestito con la divisa tradizionale con marsina nera e camicia bianca e panciotto: un dress code che ha subito poche modifiche dall’Ottocento a oggi. La scuola si articola in 25 Houses , ciascuna diretta da un Head Master. Attraverso la serie facciamo anche la conoscenza di Andrew Gailey, headmaster di William, che ha avuto un ruolo cruciale nella sua formazione. Il principe ha proseguito poi gli studi all’università St Andrews, in Scozia, dove ha conosciuto Kate Middleton.

Dal Duca di Wellington a Tom Hiddleston: gli studenti più famosi

Fondata nel 1440 da Enrico VI, Eton è una delle più antiche e rinomate scuole del mondo. È uno dei pochi college rimasti a essere riservati a soli allievi maschi. Gli studenti possono anche non essere inglesi, purché conoscano bene la lingua. Il senso di appartenenza all’istituzione è cementato da tradizioni secolari e da un vocabolario tutto particolare: gli studenti di Eton chiamano half i trimestri (anche se in un anno ce ne sono tre, non due) e pop gli esami. L’intervallo tra le lezioni del mattino è chiamato chamber, mentre gli insegnanti sono chiamati beak.

Nei secoli sono passati da Eton comandanti d’esercito, poeti, premi Nobel e politici (oltre a molti membri della famiglia reale). La lista degli Etonians celebri comprende il Duca di Wellington, il poeta Percy Bysshe Shelley, lo scrittore Ian Fleming (il papà di 007) il premio Nobel per la medicina John Gurdon e gli ex primi ministri Boris Johnson e David Cameron. Ha studiato qui anche l’attore Tom Hiddleston, prima di entrare a Cambridge come molti suoi compagni di corso. William e Harry sono stati i primi della loro famiglia a studiare a Eton, ma la tradizione continua: il principe George ha già visitato la struttura con i genitori e tra un paio d’anni potrebbe essere lui l’alunno più celebre della scuola.