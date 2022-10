Il complotto di Carlo per far abdicare la Regina Elisabetta, l’ex Premier Major contro The Crown L’ex Primo Ministro inglese John Major scende in campo contro lo show Netflix The Crown che, nella quinta stagione, mette in scena il presunto complotto tra il premier e l’attuale Re Carlo volto a far abdicare la Regina Elisabetta.

A cura di Stefania Rocco

Non ci sarebbe mai stato alcun colloquio privato tra l’ex premier John Major e l’allora Principe del Galles Carlo d’Inghilterra finalizzato a costringere la Regina Elisabetta ad abdicare. È quanto emerge da una dichiarazione rilasciata dal portavoce dell’ex Primo Ministro inglese che smentisce il contenuto di un episodio della quinta stagione di The Crown, intitolato “La Sindrome della Regina Vittoria”.

Smentita la ricostruzione della serie Netflix The Crown

John Major, ex primo ministro inglese

La serie Netflix che racconta la storia della famiglia reale inglese ha provocato l’ira dell’ex Premier a causa di un episodio in particolare. La puntata in questione mostra un colloquio privato tra l’attuale Re Carlo e l’allora primo ministro inglese John Major. Il nuovo sovrano inglese, nella serie almeno, complotta con Major per installarsi sul trono al posto della madre. Supportato da un sondaggio secondo il quale il 47% dei sudditi inglesi si sarebbe detto a favore di una eventuale abdicazione al trono della madre, il Carlo della serie interrompe una vacanza con la moglie lady Diana e i figli William e Harry per rientrare a Londra e convocare a colloquio Major, obbligandolo a mantenere il segreto circa il contenuto della loro conversazione. Durante quell’incontro, Carlo (quello interpretato dall’attore Dominic West, non l’originale) suggerisce che la monarchia segua l’esempio del partito conservatore che aveva appena allontanato Margaret Tatcher. Sempre l’allora Principe del Galles della serie traccia quindi un parallelo tra sé ed Edoardo VII, il figlio della Regina Vittoria rimasto erede al trono per 60 anni: “Che peccato, che spreco che la sua voce, la sua presenza, la sua visione non fossero state incorporate prima. Sarebbe stato un bene per tutti”.

John Major: “Un mucchio di sciocchezze”

L’episodio in questione ha provocato la rabbia dell’ex premier, sceso in campo personalmente per smentire la versione dei fatti fornita dallo show. “Nessuna delle scene descritte è accurata in alcuna maniera. Sono finzione, pura e semplice”, ha fatto sapere un suo portavoce, “Non c’è mai stata alcuna discussione fra Sir John e l’allora principe di Galles riguardo una possibile abdicazione della regina Elisabetta, né un simile argomento improbabile e inappropriato è stato mai sollevato dall’allora principe di Galles (o da Sir John)”. La serie viene quindi bollata come “null’altro che una dannosa e malevola finzione. Un mucchio di sciocchezze”.