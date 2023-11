The Crown, la trasformazione di Elizabeth Debicki: 30 ore di trucco per diventare Lady Diana L’attrice australiana Elizabeth Debicki interpreta Diana Spencer nella quinta e nella sesta stagione di The Crown. Un ruolo che ha richiesto numerose ore di trucco.

A cura di Arianna Colzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Crown 6 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elizabeth Debicki interpreta Diana Spencer nella sesta e ultima stagione di The Crown. L'attrice australiana, che aveva già indossato i panni della principessa del Galles nella quinta stagione, assomiglia a Lady D ma, per rendere il risultato ancora più curato, si è sottoposta a 30 ore di trucco. Nella sesta stagione, la produzione ha voluto ricreare molti dei look e degli hairstyle iconici, come raccontato al settimanale statunitense Entertainment Tonight da Cate Hall, l'hair designer della serie che si è occupata anche del make-up.

Diana Spencer nel 1997

Il cambio di look di Elizabeth Debicki

Cate Hall ha specificato che il lavoro più impegnativo della trasformazione dell'attrice in Lady D ha riguardato la lavorazione della parrucca. Elizabeth Debicki porta nella vita reale un pixie cut biondo e per interpretare Diana in The Crown ha indossato una parrucca bionda realizzata dopo almeno 4 ore di lavoro. Come raccontato da Cate Hall a Entertainment Tonight, prima di trovare la parrucca definitiva sono stati fatti numerosi tentativi. Tuttavia, è proprio il risultato finale che perfeziona il look, rendendo riconoscibile la silhouette di Diana. Debicki inoltre si è dovuta tingere le sopracciglia e ogni giorno si è attenuto a un programma di abbronzature spray.

Elizabeth Debicki alla première di The Crown 6

I look di Diana più difficili da ricreare

La truccatrice e hairstylist ha raccontato che le scene più difficili da ricreare sono state quelle private, lontane dagli occhi del pubblico e di cui non si hanno testimonianze dirette. Una difficoltà che ha accomunato parrucchieri, scenografi e costumisti. Amy Roberts e Sidonie Roberts, le costumiste, hanno confermato la difficoltà a ricreare gli outfit meno noti della Principessa. Il team dei costumisti, però, è riuscito a procurarsi pezzi originali dell'epoca anche aiutato dal fatto che l'ultima stagione è ambientata poco tempo fa, negli anni Novanta. Anche se non sono mancati alcuni passi falsi, stando a quanto riporta il protocollo di corte.

Una scena di The Crown 6

Ad esempio, quando Diana legge la notizia di Carlo al 50esimo compleanno di Camilla indossa una t-shirt Adidas oversize. Un brand che la principessa ha indossato svariate volte nei suoi look streetwear. Più semplice, invece, è stato ricreare dl'outfit dell'iconica intervista alla BBC dove Diana dichiarò il tradimento del marito: la giacca over e la blusa bianca rendono Elizabeth Debicki una sosia perfetta della principessa.