Elizabeth Debicki è la Principessa Diana, le prime foto dal set di The Crown 6 Il settimanale Gente ha pizzicato l’attrice in un iconico abito rosso senza maniche, mentre passeggia tra le ville di Maiorca, in compagnia di Adrian Mole Rufus, il giovane attore che interpreterà il principe William negli anni della sua adolescenza.

A cura di Giulia Turco

(Foto dal settimanale Gente)

Le prime immagini di Elizabeth Debicki nei panni della Principessa Diana mostrano un’incredibile somiglianza. Com’è noto, l’attrice è stata scelta per interpretare Lady D nella sesta stagione di The Crown, la serie Netflix che in quest’ultimo capitolo concentrerà il racconto sulla vita della Principessa del Galles. Le riprese della sesta stagione, che uscirà probabilmente nel 2023, sono ricominciate dopo un breve stop dovuto alla morte della Regina Elisabetta.

Le riprese di The Crown si sono fermate per un solo giorno dopo la morte della Regina

Le foto pubblicate dal settimanale Gente, mostrano Elizabeth Debicki immortalata sul set di The Crown, durante le riprese a Palma di Maiorca. La produzione del colosso americano ha infatti ricominciato a girare la nuova stagione della serie dopo un solo giorno di stop per via della morte della Regina Elisabetta. Dalle immagini si percepisce grande somiglianza tra Lady D e l’attrice che ne vestirà i panni, che in una delle scene indossa un iconico abito rosso senza maniche e scuri occhiali da sole, molto simili a quelli della Principessa. Il settimanale ha pizzicato l'attrice mentre passeggiava tra le ville dell’isola, in compagnia di Adrian Mole Rufus, il giovane attore che interpreterà il principe William negli anni della sua adolescenza.

La responsabilità di vestire i panni di Lady D

Com’è noto, la trama di The Crown 6 racconterà la storia della famiglia reale tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Sarà centrale la narrazione della rottura nel rapporto tra Carlo e Diana, compresa la tragica morte della Principessa e i suoi funerali. Quando la produzione ha annunciato che Elizabeth Debicki avrebbe ottenuto il ruolo al posto di Emma Corrin, l’attrice classe 1990 nata a Parigi, aveva dichiarato: “Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e le sue azioni vivono nel cuore di tanti. È un mio privilegio e onore entrare a far parte di questa serie magistrale, che mi ha assolutamente catturato dal primo episodio”.