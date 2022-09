Netflix fermerà le riprese di The Crown 6 dopo la morte della Regina Elisabetta Era stato annunciato: se la Regina dovesse morire nel pieno delle riprese, Netflix interromperà immediatamente la produzione per almeno una settimana. Una sorta di operazione ‘London Bridge’ interna al colosso dello streaming aveva fatto sapere che si sarebbe adeguato.

A cura di Giulia Turco

La morte della Regina Elisabetta cambia le sorti della storia, quella reale, ma anche quella cinematografica. Tra gli innumerevoli racconti che hanno portato la Royal Family sul grande e piccolo schermo, spicca The Crown, la serie Netflix di successo creata da Peter Morgan e arrivata alla quinta stagione, in uscita il prossimo novembre. Mentre è già in lavorazione la sesta stagione, fonti vicine alla produzione riferiscono che le riprese potrebbero fermarsi temporaneamente, allineandosi al'operazione "London Bridge".

Lo stop alle riprese era stato preventivato da Netflix

Era stato annunciato: se Queen Elisabeth dovesse morire, Netflix saprà come comportarsi. Lo scorso luglio, nel pieno delle riprese di The Crown, un insider aveva fatto sapere al New York Post che in caso di morte della Regina, la produzione avrebbe messo in stop la produzione. “Abbiamo una nostra personale Operazione London Bridge. Le riprese si interromperanno immediatamente, se se stiamo producendo, per almeno una settimana”. Due mesi dopo quella prospettiva è diventata realtà. Non a caso, fonti vicine al creatore della serie Peter Morgan hanno già confermato a Variety che molto probabilmente la produzione della sesta stagione, per la quale recentemente sono stati scelti nuovi attori, verrà interrotta fino a data da destinarsi. Si attende la conferma ufficiale da parte di Netflix.

È in arrivo la quinta stagione di The Crown

La scomparsa della Regina arriva a poche settimane dall’uscita dell’attesissima quinta stagione di The Crown su Netflix. I nuovi episodi, che saranno presentati in anteprima a novembre 2022, si concentreranno sulla figura di Lady Diana, in particolare sull’intervista scandalo rilasciata nel 1995 e su quel “matrimonio troppo affollato” con riferimento alle vicende di Carlo e Camilla Parker Bowles. Per quanto riguarda il nuovo cast, il ruolo della Regina sarà affidato ad Imelda Staunton, Dominic West sarà il principe Carlo, mentre Elizabeth Debicki è stata scelta per il ruolo di Diana e Olivia Williams per quello di Camilla.