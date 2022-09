Morte Regina Elisabetta, oggi il primo discorso di Re Carlo III: le news in diretta

Il 1992 "fu l'anno più difficile per lei, più degli ultimi con gli scandali di Andrea e la fuga di Harry e Meghan. E un'altra cosa più complicata fu gestire William e Harry dopo la morte di Diana. Ma ce la facemmo". Su La Repubblica le parole di Richard Winston ‘Dickie' Arbiter, 82 anni, che è stato il segretario e portavoce di Elisabetta II per oltre un decennio dal 1988. "Dopo la morte di Diana la accusarono di non essere triste, ma si è comportata allo stesso modo quando spirarono sua sorella, sua madre o persino Filippo. I reali, i Windsor, non devono mostrare emozioni o sentimenti, perché non vogliono essere interpretati. Per loro è come una ferita in un'armatura", dice. Arbiter parla della "stabilità", dell' "equilibrio", del "pragmatismo" della regina. "Elisabetta II non cambiava mai. Al massimo si adattava", dice. Ricorda che "non ci si permetteva mai di parlare direttamente alla Queen". "Lei parlava, tu rispondevi soltanto. Ma se la guardavi negli occhi, sì, riconoscevi il suo humour inconfondibile. E soprattutto – afferma – trattava tutti allo stesso modo". E ricorda il passato.