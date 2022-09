Margherita di Danimarca è la più longeva e sola regnante in Europa dopo la morte di Elisabetta II La regina Margherita II di Danimarca è la sovrana più longeva d’Europa dopo la morte di Elisabetta II d’Inghilterra, sua cugina di terzo grado. In segno di lutto ha voluto ridimensionare i festeggiamenti per il suo giubileo d’oro previsti per questo weekend.

A cura di Ida Artiaco

La regina di Danimarca Margherita II (Getty).

Dopo la morte a 96 anni della Regina Elisabetta del Regno Unito, è Margherita (Margrethe) II di Danimarca la sovrana più longeva d'Europa. Oltre ad essere rimasta l'unica effettivamente regnante.

Margherita, che è per altro cugina di terzo grado di Elisabetta, ha 82 anni (è nata pochi giorni dopo l'invasione della Danimarca da parte della Germania nazista) ed è considerata a suo modo dai sudditi una rivoluzionaria, dopo aver modernizzato la monarchia danese nei suoi 50 anni sul trono.

È stata infatti incoronata nel gennaio del 1972 dopo la morte del padre Federico IX.

Proprio questa mattina ha annunciato di voler ridimensionare i festeggiamenti per il giubileo d'oro previsti per questo fine settimana, dopo un rinvio causa Covid lo scorso gennaio, in segno di lutto per la morte della sovrana inglese.

Niente parata militare davanti al castello di Amalienborg, dunque, e annullata anche la passeggiata in carrozza della regina attraverso le strade di Copenaghen.

"Sua madre – ha scritto in una lettera di condoglianze al nuovo Re Carlo III – è stata molto importante per me e la mia famiglia. Era una figura di spicco fra i monarchi europei e fonte d'ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo" .

La famiglia reale danese (Wikimedia).

La regina Margherita II ha la reputazione di essere uno dei sovrani più moderni e progressisti d'Europa, oltre ad essere una acclamata pittrice. Pochi sanno che con lo pseudonimo di Ingahild Grathmer ha illustrato negli anni 70 l’edizione danese de Il signore degli anelli di J.R.R. Tolkien, con l'approvazione dello scrittore.

Nel suo discorso di fine anno del 1984, la regina ha raccomandato al popolo danese di ricordare di essere gentili e ospitali con gli immigrati.