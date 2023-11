Gli errori nei costumi di The Crown 6: l’abito ‘sbagliato’ di lady Diana e principi in jeans Nei nuovi episodi di The Crown 6, vediamo l’attrice Elizabeth Debicki indossare uno dei più famosi abiti di lady Diana: un tubino rosso firmato Catherine Walker. Ma perché lo indossa nella scena ‘sbagliata’?

Beatrice Manca

Una scena di The Crown 6

Il capitolo conclusivo di The Crown è arrivato giovedì 16 novembre 2023 e, ovviamente, non si parla d’altro. La sesta stagione della serie Netflix sulla storia della famiglia reale è stata divisa in due parti: la prima, già disponibile per lo streaming, è incentrata sugli ultimi giorni della principessa del Galles Diana (interpretata da Elizabeth Debicki). I costumi riproducono fedelmente il suo stile dell’epoca, citando immagini familiari a tutti: Diana col costume leopardato sullo yatch, o con felpe e cappellino da baseball per sfuggire ai paparazzi, o ancora mentre passeggia tra le mine antiuomo. Ma c’è una singolare eccezione: un vestito molto famoso, il tubino rosso della sua ultima apparizione ufficiale, compare sullo schermo nella scena ‘sbagliata’: errore dei costumisti o strategia?

Diana Spencer nel 1997 al Northwick Park & St. Mark's Hospital ad Harrow

La storia del tubino rosso

Il caso del vestito rosso ‘scambiato’ è diventato virale sui social: si tratta di un tubino aderente rosso vivo, senza maniche, con cintura in vita e piccole fibbie dorate sui fianchi. Il modello, indossato nell’estate del 1997, catturava al meglio il nuovo stile di Diana dopo l’uscita dalla royal family, più disinvolto e deciso. Lo realizzò Catherine Walker, uno dei brand preferiti della defunta principessa e, oggi, di Kate Middleton. La stilista fondatrice è scomparsa, ma l’etichetta è ancora in attività ed è molto presente nel guardaroba reale. Ma il motivo per cui quest’abito è così famoso è un altro: Diana lo indossò per l’ultimo impegno pubblico ufficiale della sua vita – l’inaugurazione di un ambulatorio per bambini – qualche settimana prima dell’incidente a Parigi.

Diana Spencer nel 1997 al Northwick Park & St. Mark's Hospital ad Harrow

I falsi storici (voluti) in The Crown 6

Nella fiction, Diana indossa questo look per viaggiare in aereo con i figli, in partenza per il Sud della Francia, ma è una licenza poetica delle costumiste Amy e Sidonie Roberts. Nella realtà, fu indossato per una visita al Northwick Park & St. Mark's Hospital ad Harrow. Quella giornata non viene mostrata nella serie tv, ma le costumiste volevano comunque utilizzare l’abito perché sarebbe stato facilmente riconosciuto dagli spettatori. E così hanno spostato un po’ le date.

La locandina di The Crown 6

Il dipartimento costumi di The Crown ha fatto un lavoro certosino di ricostruzione storico, seguendo l’evoluzione delle tendenze e del costume dagli anni Cinquanta a oggi. In alcuni casi – come per l’abito da sposa di Diana – la fedeltà era essenziale, ma in altre scene hanno deciso di prendersi qualche piccola libertà che risultasse più in sintonia con le esigenze sceniche, pur rispettando lo stile e le regole di corte. Per esempio, vediamo William e Harry da bambini in jeans quando sono con la nonna. Amy e Sidonie Roberts hanno raccontato in un’intervista a The Hollywood Reporter che il maggiore David Rankin, loro consigliere reale, ha detto che non sarebbe mai potuto accadere: in presenza della regina Elisabetta i principi indossavano sempre blazer e pantaloni. Senza fare spoiler, è evidente che la stessa sceneggiatura indulge nell’invenzione narrativa. Ma del resto è una serie tv, non un documentario: l’emozione a volte conta più dell’accuratezza storica.