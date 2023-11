Dove è stata girata The Crown 6: le location dell’ultima stagione della serie Netflix Esce il 16 novembre su Netflix la sesta e ultima stagione di The Crown, la serie sulla Royal family inglese: quali sono le location in cui è stata girata la serie.

Il 16 novembre debutta su Netflix la prima parte dell'ultima stagione The Crown, la serie che racconta la storia della famiglia reale inglese. I primi 4 episodi sono ora disponibili sulla piattaforma mentre gli ultimi episodi saranno trasmessi a partire dal 14 dicembre. L'ultima stagione riparte dalla storia d'amore tra Lady Diana e Dodi Al Fayed e toccherà il tragico incidente in cui la principessa del Galles perderà la vita. La famiglia reale dovrà quindi affrontare l'ondata di indignazione da parte dell'opinione pubblica, mentre Carlo si prepara al matrimonio con Camilla e William incontra la futura moglie Kate all'Università.

Dov'è stata girata The Crown 6

Come per altre cinque stagioni di The Crown, una delle ambientazioni principali di tutta la storia che ruota attorno alla Royal family è Buckingham Palace. Gli interni sono stati ricostruiti in tre diverse location.

Buckingham Palace

La più utilizzata per le riprese è Lancaster House, un palazzo di proprietà del Ministero degli Esteri, nel quartiere di West End a Londra. La dimora è stata usata per altri film o serie tv incentrati sulla vita dei Windsor come The Young Victoria e Il Discorso del Re. Le altre due location sono Wrotham Pak e Wilton House.

Le riprese in Scozia della sesta stagione di The Crown

In questa sesta stagione The Crown racconterà anche gli inizi della storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton, sbocciata agli inizi degli anni Duemila tra le aule dell'università scozzese di St.Andrews. Per questo motivo le riprese si sono spostate in Scozia.

Alcune scene sono state girate negli ambienti della St Andrew University che si trova vicino Edimburgo ed è la terza università più antica del Regno Unito. Il prestigioso edificio è stato costruito nel Quattrocento e nel 1413 ha acquisito definitivamente lo stato di Università.

The Crown 6 racconterà dei primi appuntamenti tra i futuri Principi del Galles che, come raccontato da loro stessi, avevano l'abitudine di uscire nelle località vicine all'università, tutte nella regione del Fife. Quest'ultima si trova tra i fiordi Tay e Forte sulla costa nord-est della Scozia. Nella serie Netflix potremo ammirare le architetture medievali tipiche del mondo anglosassone così come la splendida St Salvator's Chapel.

Le scene della serie Netflix girate a Parigi

In questa stagione, però, il focus principale di The Crown sarà il divorzio tra Carlo e Diana. La rottura è ancora oggi ricordata come una delle più mediatiche degli anni Novanta, visto che sui giornali uscirono le conversazioni tra l'attuale sovrano e Camilla Parker Bowles. La loro relazione non si interruppe mai, anche durante il matrimonio con Diana, motivo per il quale la principessa del Galles chiederà il divorzio dichiarando "eravamo in tre in quel matrimonio".

The Crown 6 non mostrerà l'incidente di cui la principessa rimase vittima ma racconterà le ultime ore a Parigi di Diana. Per questo motivo le riprese si sono spostate nella capitale francese tra maggio e giugno 2023.