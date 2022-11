Chi era Dodi Al-Fayed, il fidanzato di Lady Diana morto con lei a Parigi Dodi Al-Fayed era il fidanzato di Lady Diana Spencer. La storia tra i due iniziò nel luglio 1997 e andò avanti fino al tragico incidente di Parigi, nel quale entrambi persero la vita.

Dodi Al-Fayed era il fidanzato di Lady Diana Spencer e figlio di Mohamed Al-Fayed, noto imprenditore egiziano proprietario di Harrods. La storia tra i due iniziò nel luglio 1997 e andò avanti fino al tragico incidente di Parigi, nel quale entrambi persero la vita.

Chi era Dodi Al-Fayed, imprenditore e produttore cinematografico e musicale

Dodi Al-Fayed era figlio dell'egiziano Mohamed Al-Fayed, il milionario ed ex proprietario della catena Harrod's, e di Samira Kashoggi. Studiò al Collège Saint Marc ad Alessandria d'Egitto, poi presso l'Istituto Le Rosey in Svizzera. Frequentò la Royal Military Academy Sandhurst, ma solo per poco. Lavorò poi come direttore marketing presso i magazzini Harrods. Infine, diventò produttore cinematografico. Tra i film prodotti: Hook – Capitan Uncino (1991) e La lettera scarlatta (1995).

Una foto storica

La storia d'amore tra Diana e Dodi Al-Fayed

Quando Lady Diana Spencer divorziò da Carlo d'Inghilterra, per un periodo frequentò il suo presunto amore vero, il cardiochirurgo Hasnat Khan. Due anni dopo, però, la stessa Diana mise fine al rapporto. Era il giugno 1997. Un mese più tardi, Diana conosce Dodi Al-Fayed, rispondendo all'invito del figlio del magnate a trascorrere l'estate con lui come sua ospite nella sua villa nel sud della Francia.

L'ultima estate insieme sullo yacht della famiglia Al-Fayed

Per celebrare l'occasione, Dodi Al-Fayed acquisto uno yacht da 60 metri, il Jonikal, del valore complessivo di diversi milioni di sterline. Fu un'estate raccontata da tutte le cronache scandalistiche del mondo. Diana passò l'estate con Dodi Al-Fayed e con i figli William e Henry. Fu, inoltre, l'ultima vacanza di Lady Diana e Dodi Al-Fayed. Celebri le foto sullo yacht di lei, al largo del mare della Sardegna. La morte arriverà poco dopo.

L'incidente e la tragica morte di Diana e Dodi Al-Fayed a Parigi

Il 31 agosto 1997, in un incidente stradale nella galleria di Ponte de l'Alma a Parigi, Diana Spencer, Dodi Al-Fayed e il conducente dell'auto Henri Paul persero la vita. Numerose teorie del complotto hanno alimentato diverse ipotesi, come se l'omicidio fosse stato attuato dai servizi segreti per conto della Famiglia Reale.

La lapide in memoria a Harrods

I due si fermarono una notte presso l'Hôtel Ritz, di proprietà della famiglia al-Fayed. Lasciarono l'albergo da un ingresso secondario, per depistare i paparazzi, ma i giornalisti si accorsero della fuga e si lanciarono all'inseguimento dell'auto. Allo scopo di seminarli, il conducente e capo della sicurezza Henri Paul avanzò a folle velocità dirigendosi verso il tunnel di place de l'Alma. Alle 00.23, l'autista perse il controllo della vettura che impattò contro uno dei pilastri del tunnel.