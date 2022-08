Com’è fatto e quanto costa affittare lo yacht dove Lady Diana ha trascorso la sua ultima vacanza Sono passati 25 anni da quel tragico incidente automobilistico in cui Lady Diana e Dodi Al-Fayed persero la vita. Era l’estate 1997 e Diana Spencer aveva trascorso la sua ultima vacanza a bordo di uno yacht di lusso.

A cura di Clara Salzano

Lady Diana sullo yacht Jonikal nella sua ultima vacanza in barca

Il 31 agosto 1997 Diana Spencer, principessa di Galles, moriva sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi, insieme al compagno Dodi Al-Fayed. Sono trascorsi 25 anni da quel tragico incidente automobilistico che sconvolse il mondo intero e che ancora oggi colpisce. Era estate e Lady D stava trascorrendo le vacanze con Dodi a bordo dello yacht di lusso Jonikal. È stata l'ultima vacanza della principessa ma quello yacht oggi esiste ancora e potrebbe essere in vendita. Vediamo i dettagli della barca dove Lady Diana ha trascorso la sua ultima vacanza.

Lo yacht Jonikal su cui Lady Diana e Dodi Al-Fayed avevano trascorso l'estate 1997, prima della loro drammatica morte, fu ordinato in Italia da Mohamed Al-Fayed, padre di Dodi e proprietario del colosso Harrods. Storica è l'immagine di Lady D sulla passerella di Jonikal nelle acque di Portofino. L'imbarcazione di lusso fu appunto costruita nel 1990 dal cantiere italiano Codecasa e, con una lunghezza di 64 metri, è stata di proprietà della famiglia Al-Fayed fino al 2014, quando Mohamed al-Fayed, in seguito al tragico incidente nell'agosto 1997, è riuscito a vendere lo yacht.

Lo yacht Jonikal divenuto poi Sokar

Varato come Jonikal dalla famiglia Al-Fayed, lo yacht dove Diana Spencer ha trascorso la sua ultima vacanza è stata poi chiamata Sokar, dopo la vendita del 2014. In seguito l'iconico yacht è stato acquisito da una compagnia di charter con il nome di Bash ma le sue caratteristiche non sono mutate. Si tratta di un'imbarcazione che può ospitare fino a 12 passeggeri in 9 cabine e 22 membri dell'equipaggio.

A bordo dello yachr Sokar, ex Jonikal, dove Lady D ha trascorso la sua ultima vacanza

A bordo dell'ex Jonikal si trova una jacuzzi panoramica a poppa, ampio solarium, un grande salone, un bar e un ufficio. Gli interni sono caratterizzati da dettagli in legno scuro e complementi nelle tinte del beige e dell'azzurro. L'ultima volta in cui è stato venduto il lussuoso yacht era il 2021 e il prezzo di vendita è stato 10 milioni di dollari. Ora sembrerebbe essere di nuovo sul mercato ma la notizia non è stata ancora ufficializzata.