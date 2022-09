The Crown 5 arriva su Netflix, la data d’uscita della serie più vista sulla Royal Family Netflix ha diffuso la data d’uscita di The Crown 5, i vecchi e nuovi appassionati non dovranno aspettare molto, da novembre saranno disponibili i nuovi episodi.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II e l'incremento ottenuto in queste settimane da The Crown su Netflix, la piattaforma ha annunciato l'arrivo della quinta stagione, dove verrà trattata la storia più recente della famiglia reale, in attesa del sesto e ultimo capitolo della serie scritta da Peter Morgan.

Quando esce The Crown 5

I fan e i nuovi appassionati potranno mettere la parola fine alla loro attesa, perché dal 9 novembre saranno disponibili sulla piattaforma streaming i nuovi episodi che compongono una della serie più viste di sempre e che in queste settimane, coincise con uno degli eventi più significativi a livello internazionale, ovvero la morte della più longeva sovrana inglese, ha acquisito folte schiere di curiosi che si sono interessati ai trascorsi della Royal Family.

Cosa succederà nella quinta stagione

In particolar modo nel quinto capitolo di The Crown si parlerà del travagliato matrimonio tra Lady Diana Spencer e Carlo d'Inghilterra, fino alla morte della Principessa del Galles, tragicamente avvenuta 25 anni fa. Ma non saranno solo queste le uniche questioni che verranno affrontate: si racconterà dell'incendio che nel 1992 travolse il castello di Windsor, ma si guarderà anche alla vita degli altri figli della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. In quegli anni, infatti, il terzogenito della sovrana, Andrea, decise di separarsi con sua moglie Sarah Ferguson, mentre la secondogenita, Anna, era al suo secondo matrimonio con l'ufficiale Timothy Laurence della Royal Navy, il quale rifiutò che gli fosse conferito titolo reale.

Elizabeth Debicki è Diana Spencer in The Crown 5

The Crown 6, cosa verrà raccontato

Intanto sono già in atto le riprese della sesta e ultima stagione della serie, sebbene i lavori sul set si siano fermati a seguito della scomparsa della Regina. Il sesto capitolo, quindi, tratterà vicende più contemporanee, sebbene non sia ancora chiaro se si parlerà dell'allontanamento di Harry e Meghan dalla casa reale, oppure si darà più attenzione alla storia d'amore tra William e Kate Middleton. Con i luttuosi eventi che hanno colpito la famigli e l'Inghilterra tutta, poi, non è escluso che Morgan possa pensare di arrivare a raccontare la morte del Duca di Edimburgo e di Elisabetta II, mettendo così la parola fine ad un racconto che ha seguito passo dopo passo le vicende della realtà.