The Crown 6, il significato degli abiti di lady Diana: dai costumi da bagno alle felpe cosa svelano i look In The Crown 6 vediamo un netto cambio di stile di Diana (interpretata da Elizabeth Debicki): addio tailleur pastello, ora la ritroviamo in vacanza tra capi casual e costumi da bagno che hanno fatto la storia.

A cura di Beatrice Manca

Una scena di The Crown 6

La sesta stagione di The Crown – la più controversa, la più criticata e la più attesa – è finalmente arrivata. Il 16 novembre 2023 sulla piattaforma Netflix sono apparsi i primi 4 episodi che ripercorrono l’ultima estate di lady Diana e la relazione con Dodi Al-Fayed prima dell’incidente a Parigi. Siamo ormai arrivati al 1997: Diana (Elizabeth Debicki) non è più la ragazza che faticava a trovare il suo posto nella royal family, è una donna adulta che prova a voltare pagina, impegnandosi nella beneficienza e in una storica campagna contro le mine anti-uomo. Soprattutto, è la donna più fotografata al mondo, corteggiata dalla moda e indiscussa icona di stile.

Le scelte del dipartimento costumi, in questi nuovi episodi, si ispirano a look che abbiamo tutti negli occhi, ancora capaci di influenzare le tendenze a trent’anni di distanza. La principessa del Galles sapeva usare ciò che indossava come un sottile mezzo di comunicazione, perciò i costumisti hanno voluto ripercorrere i suoi ultimi giorni anche attraverso le sensazioni evocate da abiti, accessori e gioielli.

Chi ha curato i costumi di The Crown 6

Il grande successo della pluripremiata serie Netflix sulla famiglia reale inglese è dovuto anche a un certosino lavoro di ricostruzione storica, dall’arredamento agli abiti. Le costumiste Amy e Sidonie Roberts hanno letteralmente cucito addosso a Elizabeth Debicki i panni della defunta principessa, esplorando lo stile che ha caratterizzato l’ultimo periodo della sua vita: un abbigliamento meno formale, disinvolto, finalmente libero dalle etichette di corte. Abbandonati i tailleur color pastello, vediamo Diana con i look casual degli anni Novanta: pullover, felpe sportive, camicie oversize di Ralph Lauren, jeans, mocassini, borse di Dior e gioielli cult, come gli orecchini dorati a cerchio e un orologio d’oro.

La locandina di The Crown 6

Il significato dell’intero azzurro e del costume animalier di Diana

La stagione si apre con Diana, William e Harry in vacanza a Saint Tropez, sullo yatch degli Al Fayed. Nel guardaroba di questi episodi, quindi, sono centrali i costumi da bagno. Alcuni sono citazione letterali di foto iconiche, come l’intero celeste che campeggia nella locandina della serie. Diana lo indossava quando fu fotografata, pochi giorni prima di morire, seduta sul trampolino dello yatch. Quell’immagine della principessa sospesa tra cielo e mare è entrata nell’immaginario collettivo come una potente metafora della sua solitudine e della sua malinconia.

Una scena di The Crown 6

Ancor più famoso è il costume da bagno animalier che Elizabeth Debicki indossa per parlare con i paparazzi. L’intero leopardato è stato realizzato da Jantzen su misura per l’attrice, più alta di quanto fosse Diana. La sua comparsa non è casuale (spoiler alert!): Diana si fa fotografare con quel costume proprio nel giorno del 50esimo compleanno di Camilla, alimentando sui giornali i paragoni tra le due donne. Ma in realtà, ogni costume o capo d’abbigliamento suggerisce un particolare stato d’animo della principessa: nelle prime scene con Dodi è vestita in bianco e nero, mentre quand’è con i figli i suoi outfit sono più colorati e ‘allegri’.

Una scena di The Crown 6

Perché lady Diana indossa un cappellino da baseball in The Crown 6

I primi episodi della sesta stagione di The Crown raccontano anche il crescente, famelico interesse della stampa per la principessa e il continuo inseguimento da parte dei paparazzi. Per questo in molte scene vediamo Diana ‘nascondersi’ dietro occhiali da sole scuri, felpe oversize e cappellini da baseball. Un debole tentativo di mimetizzarsi tra la folla quando, per esempio, scende a terra dallo yatch. Le visiere diventano così la fragile rappresentazione della fatica di Diana di sottrarsi allo sguardo del mondo, di ritagliarsi un luogo dover poter vivere serena e finalmente libera. La storia, lo sappiamo, è andata diversamente. I sei episodi finali arriveranno in streaming il 14 dicembre.