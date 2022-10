Prima visita di re Carlo III a Sandringham: com’è fatta la tenuta dove i reali trascorrono il Natale La prima visita di re Carlo III a Sandringham House accende i riflettori su uno dei più prestigiosi beni privati della famiglia reale britannica che non fa parte delle residenze della corona britannica.

A cura di Clara Salzano

Carlo ha visitato per la prima volta la Sandringham House da quando è re. Si tratta della tenuta di campagna della famiglia reale inglese, nel Norfolk, a lungo usata come residenza ufficiale nel tempo libero dalla regina Elisabetta II e il marito Filippo, soprattutto durante le festività natalizie. Si tratta di un'ampia tenuta, a circa 100 miglia a nord di Londra, che oggi è usata da re Carlo III per il giardinaggio e l'agricoltura.

Uno degli ultimi eventi organizzati da Elisabetta II e Filippo a Sandringham House

La Sandringham House appartiene ai beni privati della famiglia reale britannica. È stata realizzata nel 1771 dall'architetto Cornish Henley ed entrò nel patrimonio dei reali inglesi nel 1862 quando la regina Vittoria acquistò la tenuta per il figlio Edoardo VII. Sandringham House ha subito diversi rimaneggiamenti nel tempo per ampliare la residenza e ammodernarla.

L’ingresso di Sandringham House

Dopo la morte di re Giorgio VI in questa residenza reale, la reginaElisabetta II decise di trascorrere a Sandringham House ogni anniversario della morte del padre fino a passarvi tutte le festività natalizie, di fine anno e gran parte dell'inverno.

La facciata di Sandringham house

Oggi Sandringham House, che è una proprietà privata della famiglia reale e non una residenza della corona britannica, è stata ereditata da re Carlo III che si sta impegnando a trasformare la tenuta all'insegna dell'agricoltura completamente biologica. La prima visita del re britannico alla proprietà è in concomitanza con la comunicazione ufficiale che Carlo III e Camilla non vivranno a Buckingham Palace fino al 2027, quando sarà completato il restauro del palazzo. Il re e la regina consorte continueranno a usare Clarence House come residenza ufficiale londinese.