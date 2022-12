La regina Camilla trascorrerà il Natale con i figli: sarà la loro prima volta a Sandringham Il Natale si avvicina e anche la Royal Family si sta preparando per renderlo speciale. Camilla, in particolare, lo trascorrerà a Sandringham come da tradizione ma la cosa particolare è che al suo fianco ci saranno anche i figli Tom e Laura Parker Bowles.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e anche la Royal Family sta preparando tutto nei minimi dettagli per renderlo davvero speciale, soprattutto perché arriva dopo due anni vissuti "a distanza" a causa della pandemia. Si tratta inoltre delle prime feste senza la regina Elisabetta II e di sicuro durante le apparizioni ufficiali i Windsor non perderanno occasione per renderle omaggio e per ricordarla con dolcezza (basti pensare al fatto che già uno degli alberi di Natale allestiti a corte è stato dedicato a lei). Per Carlo e Camilla sarà un Natale in una veste inedita, quella di sovrani, ma, come già trapelato dai tabloid britannici, continueranno a organizzare pranzi e cene in famiglia come da tradizione. Oltre agli eredi al trono, però, alla tavola reale siederanno delle "new entry": i figli della regina consorte Camilla.

Tom e Laura Parker Bowles al banchetto reale

La Royal Family passerà il Natale a Sandringham come da tradizione e, oltre a re Carlo III e alla regina consorte Camilla (che hanno preso il posto della regina Elisabetta II), ci saranno anche Kate Middleton, il principe William, i loro figli e i fratelli del sovrano, dunque Anna, Andrea ed Edoardo. Harry e Meghan hanno già dato buca ma al loro posto arriveranno Tom e Laura, i figli della regina consorte Camilla, nati dal primo matrimonio con Andrew Parker Bowles. Per loro si tratta di un evento importante, visto che fino ad oggi non avevano mai fatto parte di un banchetto reale. Naturalmente parteciperanno all'evento con i cinque figli, nipoti "acquisiti" del nuovo sovrano.

William ed Harry con Tom e Laura Parker Bowles

Come sarà il Natale di Carlo e Camilla

Stando a quanto dichiarato dai tabloid, Camilla sarebbe entusiasta di avere al suo fianco la famiglia durante le tradizionali celebrazioni del Natale a Sandringham. Il marito Carlo è legatissimo sia ai figliastri Tom e Laura che ai nipoti acquisiti, addirittura pare che non esiti a mettersi in ginocchio e a strisciare sul pavimento pur di giocare con loro. L'attività preferita del sovrano? Leggere ai bimbi alcune pagine di Harry Potter imitando le voci dei diversi personaggi. Insomma, re Carlo sembra essere un nonno d'oro e di certo saprà come rendere speciale il primo Natale "reale" dei figli di Camilla.