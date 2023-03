Camilla in Germania indossa per la prima volta la spilla di Elisabetta II: il significato del gioiello Carlo e Camilla sono ad Amburgo. La regina ha sfoggiato per la prima volta una preziosa spilla di Elisabetta II. E lo ha fatto per un motivo.

A cura di Giusy Dente

Il re e la regina stanno chiudendo la loro visita di Stato in Germania: è l'ultimo giorno ad Amburgo e si è rivelata una giornata ricca di appuntamenti. Camilla ha scelto un look nel suo colore preferito e ha indossato una preziosa spilla simbolica.

Carlo e Camilla in visita ad Amburgo

La giornata della coppia reale è cominciata col caloroso benvenuto dato dalla folla accalcata all'esterno del Municipio. I presenti hanno portato fiori in dono per Carlo e Camilla, che dopo aver salutato e fatto foto sono entrati a firmare il Libro d'oro nella Sala dell'Imperatore. Poi si sono spostati per altri incontri ufficiali: la visita a una scuola locale, la cerimonia commemorativa presso la St Nikolai Memorial Church, l'incontro con le autorità. La coppia reale ha trascorso buona parte del tempo con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, sua moglie Elke Buedenbender e il sindaco di Amburgo Peter Tschentsche.

Il royal look di Camilla

Per l'occasione, Camilla ha scelto un look tutt'altro che casuale. Innanzitutto ha puntato sul blu scuro, il suo colore preferito. È a questa nuance che si affida nelle occasioni ufficiali e nelle uscite pubbliche, perché è quella che più di tutte comunica autorevolezza, serietà, affidabilità. Questa tonalità nasconde una strategia comunicativa precisa, come ha spiegato un'esperta in materia. Il cappotto di Anne Valentine è abbinato alla borsa, un bauletto Chanel nell'iconico tessuto trapuntato. Il pezzo forte del royal outfit è la spilla.

Il gioiello ha una lunga storia alle spalle ed è un gioiello nuziale. Fu commissionato dal principe tedesco Alberto di Sassonia a Garrards come regalo per la sua futura sposa (il matrimonio risale al 1840). Vittoria era così entusiasta del dono, che non solo lo ha indossato il giorno successivo appuntandolo all'abito da sposa, ma lo ha anche menzionato in una pagina del suo diario, dove è possibile trovarne la descrizione.

La regina Vittoria ha indossato questa preziosa spilla in diverse occasioni: il grande zaffiro centrale è circondato da 12 diamanti brillanti incastonati in oro. Lo ha ereditato negli anni Elisabetta II, che a sua volta lo ha poi regalato a Camilla: ad Amburgo lo ha indossato per la prima volta da quando suo marito è salito sul trono, forse per omaggiare il Paese ospitante.