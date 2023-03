Perché la regina Camilla indossa il blu nelle uscite pubbliche e agli eventi ufficiali La regina Camilla ha tenuto un ricevimento a Buckingham Palace l’8 marzo, per la Festa della donna. Ha scelto un outfit nel suo colore preferito: il blu.

A cura di Giusy Dente

novembre 2022, Camilla in blu all’incontro col Presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa

La famiglia reale ha condiviso sul proprio account ufficiale delle foto di Camilla scattate nel corso di un incontro tenuto a Buckingham Palace. La regina consorte ha ricevuto a Palazzo delle "donne ispiratrici di tutta la società" tra cui Rose Ayling-Ellis, Tiwa Savage, Darcey Bussell ed Elaine Paige. Il gruppo si è riunito per uno spuntino, ma soprattutto per celebrare i successi delle donne di tutto il mondo. Per l'occasione la moglie di re Carlo III ha scelto un outfit nel colore più ricorrente del suo guardaroba, quando si tratta di uscite pubbliche ed eventi ufficiali: il blu. Non è una scelta casuale, secondo gli esperti.

8 marzo 2023, Camilla vestita di blu navy celebra le donne

Camilla celebra le donne

Camilla per celebrare la Festa delle donne (la prima in qualità di regina consorte) ha scelto un elegante tailleur gessato: giacca midi e gonna blu navy con sottili strisce bianche. Ha completato l'outfit con stivali scuri e gioielli: orecchini di perle, una spilla con le lettere WOW (del Women of the World Festival a cui ha partecipato in passato) e il suo immancabile braccialetto blu portafortuna.

dicembre 2022, Camilla in blu durante un’uscita ufficiale

La moglie di re Carlo ha voluto omaggiare tutte le donne che, nei modi più diversi, fanno la differenza ogni giorno col loro operato, distinguendosi nei più disparati settori e migliorando la società. Ha ospitato a Palazzo imprenditrici, atlete, scrittrici, attrici. "Voglio ricordare le donne straordinarie che ho avuto il privilegio di incontrare nel corso degli anni" ha aggiunto la regina, riferendosi sicuramente anche a Elisabetta II.

febbraio 2023, Camilla in blu al The Reading Room

Perché il blu è il colore preferito della regina

Da quando è regina Camilla ha sfoggiato spesso il colore blu. Tornando indietro nel tempo troviamo questa nuance già lo scorso ottobre, nel corso del primo impegno ufficiale senza re Carlo. Ma ha indossato questa tonalità anche pochi giorni fa, nella sua prima apparizione dopo il Covid, durante un ricevimento di autori a Clarence House nell'ambito del Camilla's Reading Room.

gennaio 2023, Camilla in blu insieme a Carlo nel Holocaust Memorial Day

E sono solo alcuni, dei molteplici esempi. Dietro questa scelta potrebbe esserci un motivo preciso. La stilista delle celebrità ed esperta di moda Miranda Holder ha dichiarato a ExpressUk che il colore si abbina all'incarnato della regina e mette in risalto i suoi occhi azzurri, ma c'è di più. "Tende a preferire il blu più di ogni altra tonalità e c'è una ragione per questo" ha spiegato. A quanto pare questo colore le serve per trasmettere professionalità, serietà e affidabilità: "Si pensa anche che aiuti a rendere tutte le forme di comunicazione più chiare: quindi è un buon colore da indossare quando si fa un discorso, per esempio".