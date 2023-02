Camilla torna in pubblico dopo il Covid: la spilla nasconde una dedica a re Carlo La regina Camilla ha fatto la prima apparizione pubblica post Covid. La preziosa spilla non è passata inosservata: ecco il significato nascosto e quanto vale.

Buckingham Palace alcuni giorni fa ha annunciato la positività di Camilla al Covid, per la seconda volta. Inizialmente si era parlato solo di un malanno di stagione, poi è giunta la conferma che si trattava invece del Coronavirus, che si è manifestato fortunatamente solo con sintomi lievi. Tutti gli impegni della regina consorte sono stati cancellati, poi la moglie di re Carlo è tornata in pubblico per un ricevimento a Clarence House: non è passata inosservata la preziosa spilla appuntata alla giacca.

Cosa nasconde la spilla di Camilla

Dopo l'isolamento imposto dalla positività al Coronavirus, la regina consorte è tornata in pubblico: ha tenuto un ricevimento di autori a Clarence House nell'ambito del Camilla's Reading Room, una sorta di circolo letterario in cui vengono approfonditi i libri preferiti di Sua Altezza Reale, che è una lettrice appassionata. Nel tempo questa iniziativa si è trasformata in qualcosa di più: oggi è un ente di beneficenza e quest'anno si svolgerà anche il primo festival ad esso collegato, all'Hampton Court Palace.

Per l'occasione Camilla ha indossato un vestito blu, con mocassini neri e collant scuri. Si è fatta vedere con gli occhiali, una montatura colorata in tinta con l'abito e dalle lenti tondeggianti. Ma sono stati soprattutto i suoi gioielli a catturare l'attenzione. La regina Camilla ha indossato un paio di orecchini con perle e una preziosa spilla, già sfoggiata in passato. Maxwell Stone, l'esperto di diamanti di Steven Stone, ha dichiarato a Express Uk: "Non sorprende che tutti parlino dell'ultima spilla di Camilla: è accattivante e intrisa di sentimento e storia". Il gioiello è un omaggio al nuovo trono di Carlo, che presto sarà ufficialmente incoronato re.

È il simbolo dell'incondizionato sostegno di Camilla nei suoi confronti. La corona Tudor, infatti, è proprio quella scelta da re Carlo III sul suo monogramma. "Con il re desideroso di lasciare un proprio segno personale come re, probabilmente ha preso la decisione di allontanarsi dalla St Edward Crown che è fortemente associata ai 70 anni di regno di Elisabetta II" ha spiegato l'esperto. Mentre la St Edward Crown era la preferita della regina, all'incoronazione del 6 maggio Carlo pare che indosserà la Tudor.

Quanto vale la spilla della regina

Non si conosce il prezzo effettivo della spilla della regina, ma l'esperto ha potuto fare una stima, prendendo in considerazione la grandezza e i materiali impiegati per la sua realizzazione, tra cui diverse tipologia di pietre preziose. "A forma della corona Tudor, la spilla d'argento presenta una fascia tempestata di zaffiri, rubini e smeraldi. Anche se è difficile dare un prezzo a un pezzo così regale, stimo che la spilla di Camilla valga 33.000 sterline" ha detto Maxwell Stone. La cifra corrisponde a circa 37.500 euro.