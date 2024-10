Kate Middleton è la seconda royal più amata: prima di lei solo Elisabetta II

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La morte di Elisabetta II, avvenuta due anni fa, ha aperto un nuovo capitolo nella storia della famiglia reale più in vista e chiacchierata del mondo. Carlo è salito al trono e sua moglie Camilla, di conseguenza, è l'attuale regina d'Inghilterra. Sono cambiati anche i titoli reali di Kate e William, ora principi del Galles. Proprio loro in questo periodo sono stati particolarmente al centro dell'attenzione, pur facendosi vedere molto poco in pubblico. La notizia della malattia della principessa ha scioccato tutti: si è presa una pausa dai doveri reali per dedicarsi alle cure e ora che ha finito il ciclo di chemioterapia è tornata ai suoi impegni, anche se l'agenda è ancora poco fitta rispetto al passato. Il tumore di Kate Middleton ha sicuramente influito agli occhi dei sudditi. La classifica dei loro royals del cuore è cambiata.

Novità nella classifica dei royals più amati

Periodicamente Yougov stila una classifica dei membri della famiglia reale più amati in base all'opinione pubblica, rivelando le figure più e meno popolari tra i Windsor. Il mese scorso il principe William era al primo posto: era lui il più amato della royal family, secondo il sondaggio somministrato agli inglesi, che avevano apprezzato la sua forza d'animo nel rispettare i doveri reali, cercando quanto possibile di dare rassicurazioni sulle condizioni di salute della compagna. Ora le cose sono cambiate.

Il ritorno in pubblico di Kate Middleton, la quale ha annunciato di aver terminato la chemioterapia, ha avuto un impatto notevole. I risultati del nuovo sondaggio, infatti, parlano chiaro: la principessa ha scalzato suo marito e si è piazzata al secondo posto con con un notevole 73% di tasso di approvazione. Nemmeno lo scandalo della foto ritoccata è riuscito a minacciare la sua posizione.

Questo periodo di fragilità all'interno della royal family deve aver comunque fatto rimpiangere i tempi andati, la tempra dell'inossidabile regina Elisabetta II, nota per il suo senso del dovere e la sua imperturbabilità, che così tanto rassicurava i sudditi.

Infatti nella classifica spicca la defunta regina al primo posto: con un impressionante tasso di approvazione del 77% Elisabetta II resta la royal più amata. A distanza di due anni dalla sua morte è sempre presente nei cuori degli inglesi. La principessa Anna si classifica al terzo posto con un punteggio di popolarità del 70%, mentre il principe William e il re Carlo completano la top five. Con un totale di 21 membri della famiglia reale elencati, il sondaggio evidenzia una significativa differenza nella popolarità dei royals.

Dopo anni di scandali il principe Andrea, duca di York, risulta essere il meno amato, con un indice di gradimento di appena il 14%. Se l'è cavata meglio di lui Meghan Markle, classificandosi al 17esimo posto con solo il 23% di popolarità. In calo anche l'affetto nei confronti del principe Harry, al 15esimo posto con un punteggio del 27%.