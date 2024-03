Kate Middleton continua a essere la reale più amata del regno (nonostante la foto ritoccata) Kate Middleton è finita al centro delle polemiche per la foto ritoccata che ha postato sui social. Nonostante ciò, continua a essere la reale più amata: ecco i dati che lo dimostrano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è al centro dell'attenzione dei media da qualche giorno a questa parte: in occasione delle Festa della mamma britannica è tornata a mostrarsi sui social dopo l'operazione all'addome di inizio gennaio, lo ha fatto con una foto in cui è apparsa sorridente con i figli, peccato solo sia risultata ritoccata in diversi punti. Da quel momento in poi l'attenzione dei media si è concentrata tutta su di lei e sulle sue "misteriose" condizioni di salute. A Buckingham Palace tutto tace ma la cosa certa è che, nonostante i piccoli errori mediatici commessi, la principessa continua a essere amatissima. Lo ha dimostrato anche una classifica che ha rivelato chi sono i membri della Royal Family più apprezzati degli ultimi mesi.

La popolarità di Kate Middleton

Ipsos ha intervistato un campione rappresentativo di 1.085 adulti di età compresa tra 18 e 75 anni in Gran Bretagna, chiedendogli chi fosse il membro della Royal Family più amato del momento. I risultati sono stati chiari: ad aggiudicarsi il primo posto con il 38% di preferenze è stata Kate Middleton, la cui popolarità pare non abbia risentito affatto della pausa dai riflettori a cui è stata costretta dall'inizio di gennaio. Certo, i dati sono relativi a qualche giorno prima dello "scandalo" del fotoritocco, ma è chiaro che la principessa del Galles continua a esercitare un certo appeal sui sudditi, tanto che sono moltissimi coloro che la difendono in questo momento difficile e che non vedono l'ora di poter tornare ad ammirarla in pubblico.

Chi sono i reali più amati

Chi sono i reali che fanno seguito a Kate Middleton nella classifica stilata da Ipsos? Al secondo posto c'è il principe William con il 36% delle preferenze, subito dopo non potevano mancare i principini George, Charlotte e Louis, che si sono aggiudicati il terzo gradino del podio con un buon 27% di voti. A sorpresa in quarta posizione con il 26% c'è la principessa Anna, reale che negli ultimi anni è diventata gradualmente sempre più apprezzata. A seguire ci sono re Carlo col 23%, Camilla col 12%, il principe Harry con l'11%, il principe Edoardo col 10%, mentre chiudono la lista Meghan Markle, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie di York. I dati sono praticamente invariati rispetto allo scorso anno, a eccezione di Harry risultato in leggero calo.

Leggi anche Kate Middleton, qual è il suo segreto per venire sempre bene in foto