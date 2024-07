video suggerito

Charlotte e George d’Inghilterra durante la finale degli Europei tifano con le magliette personalizzate Dopo la sconfitta dell’Inghilterra agli Europei di calcio contro la Spagna, Kate Middleton e il principe William hanno omaggiato la squadra con una foto dei figli Charlotte e Louis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Charlotte e Louis d'Inghilterra

È stato un weekend all'insegna dello sport per i principi del Galles. Mentre il principe William e il principe George si sono recati a Berlino per assistere alla finale degli Europei di calcio tra Spagna e Inghilterra, Kate Middleton ha fatto ritorno in pubblico per la prima volta dopo il Trooping the colour. La principessa, affiancata dalla figlia Charlotte, ha premiato il vincitore del torneo di tennis di Wimbledon, in quanto patrona dell'All England Club: quest'anno Kate ha consegnato il trofeo nelle mani di Carlos Alcaraz. Tornati a casa, la principessa, Charlotte e il terzogenito Louis si sono riuniti di fronte alla tv per tifare la nazionale di calcio.

Lo scatto di famiglia per tifare

Dopo la sconfitta in finale dell'Inghilterra, Kate Middleton e il principe William hanno voluto comunque omaggiare il percorso della squadra con un tenero scatto dei due piccoli Charlotte e Louis mentre guardano la partita. La piccola, 9 anni, e il fratello, 6 anni, indossavano le magliette della nazionale inglese con la loro età scritta sulla schiena. Il fratello maggiore, 10 anni, era con il padre William a fare il tifo sugli spalti a Berlino, rimanendo entrambi delusi dopo la sconfitta per 2-1 contro la Spagna.

Charlotte e Louis fotografati mentre guardano la finale degli Europei persa dall'Inghilterra

" Il vostro lavoro di squadra, la vostra grinta e la vostra determinazione sono stati di ispirazione per tutti noi, giovani e meno giovani. Congratulazioni alla Spagna. W & C.", hanno scritto i principi del Galles sul loro profilo Instagram di fianco alla foto dei figli. Anche Re Carlo ha commentato la sconfitta della nazionale scrivendo direttamente al manager Gareth Southgate: "Anche se la vittoria può essere sfuggita questa sera, tuttavia mia moglie e io ci uniamo a tutta la mia famiglia nell'esortare te e la tua squadra a tenere alta la testa. Sappiate che il vostro successo nel raggiungere la finale del Campionato Europeo è di per sé un grande risultato, che porta con sé l'orgoglio di una nazione che continuerà a tifare per i Tre Leoni oggi – e nei molti trionfi che senza dubbio vi aspettano".

