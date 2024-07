video suggerito

Il principe William alla finale di Euro 2024, l'erede al trono si lascia sfuggire un'imprecazione esilarante Il principe William è stato beccato, durante la partita degli Europei di calcio tra Spagna e Inghilterra, mentre parlando con una donna ha poi commentato in disparte con un "insulto" scherzoso, apparso però particolarmente esilarante.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di ieri, domenica 14 luglio, si è giocata la finale degli Europei 2024, che ha visto scontrarsi Spagna e Inghilterra, tenutasi nello stadio di Berlino. Ad assistere alla partita erano presenti anche i reali dei sue Paesi, ovvero il re Filippo VI di Borbone con la figlia Sofia e anche il principe William, in compagnia del piccolo George. A quanto pare, l'erede al trono inglese è stato beccato mentre ha pronunciato un insulto sottovoce, risultato piuttosto esilarante.

La battuta del principe William

Grande appassionato di calcio, il principe William non poteva non assistere alla partita conclusiva degli Europei, conclusasi con la sconfitta dell'Inghilterra che, neanche a volerlo fare apposta, proprio nello scorso campionato, è stata battuta dall'Italia. Stando ai presenti all'incontro, il principe poco prima dell'inizio del match sarebbe stato avvicinato da una donna, con la quale ha intrattenuto una conversazione di pochi minuti che, però, non devono essere stati di suo gradimento, in quanto è stato beccato, anche dalle telecamere, mentre commentava la chiacchierata con una sorta di insulto tipicamente inglese. Il principe, infatti, avrebbe detto "sausage", che sta ad indicare una persona goffa, stolta: una tipica esclamazione, old style. Non è chiaro, ovviamente, se la battuta fosse rivolta alla sua interlocutrice, ma l'episodio è apparso particolarmente esilarante, tanto da attirare l'attenzione dei presenti.

La sconfitta dell'Inghilterra agli Europei 2024

Intanto, però, il principe ha dovuto assistere ad una nuova sconfitta da parte dell'Inghilterra, che già nel precedente campionato è stata battuta dall'Italia, tanto è vero che a consegnare la coppa, premio per i vincitori, è stato Chiellini che ha quindi ceduto il testimone agli spagnoli, ormai detentori del titolo. Non sono mancati gesti di rassegnazione da parte del principe che, però, si è comunque congratulato con la squadra per il lavoro svolto in campo.