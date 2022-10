Camilla, primo impegno ufficiale da regina senza Carlo III: uscita “solitaria” in blu navy Camilla, neo regina consorte, è sensibile al tema della violenza sulle donne. Ha scelto il Chelsea and Westminster Hospital per la sua prima uscita senza Carlo III: la struttura aiuta le vittime di abusi.

A cura di Giusy Dente

L'agenda di Camilla Parker Bowles è da alcune settimane particolarmente densa di impegni e appuntamenti. La moglie di Carlo III, infatti, con l'ascesa al trono del marito ha acquisito il titolo di regina consorte. Nuove responsabilità per lei, un nuovo guardaroba e tanti viaggi in programma. Pochi giorni fa era in Scozia, dove ha personalmente incontrato lo staff che ha lavorato durante lo svolgimento dei funerali di Elisabetta II. Ha indossato un look coordinato a quello del marito, all'insegna del tartan. Outfit decisamente diverso a Londra: si è recata presso il reparto maternità del Chelsea and Westminster Hospital londinese per parlare col personale, che si occupa anche di abusi domestici ai danni delle donne.

Camilla sostiene le donne vittime di abusi

Camilla per il suo primo impegno pubblico ufficiale da regina consorte senza Carlo III, si è recata presso il Chelsea and Westminster Hospital di Londra. La struttura presta assistenza a donne vittime di abusi in famiglia e violenza domestica, aiutandole per questioni finanziarie, abitative e legali. Camilla ha avuto modo di parlare con lo staff (il personale e i volontari) e di ascoltare alcune testimonianze dirette, per esempio quella di Shana Begum, che ora si dedica ad aiutare le altre donne attraverso l'organizzazione benefica Safe Lives.

Suzanne Jacob, amministratore delegato dell'associazione, ha affermato che la visita della regina consorte è stata significativa e di grande valore. Camilla è da sempre sensibile al tema della violenza sulle donne. Sua Maestà quando era duchessa di Cornovaglia ha partecipato a diverse tavole rotonde sull'argomento, inoltre è patrona del primo centro per aggressioni sessuali della Nigeria.

La regina consorte elegante in blu navy

Camilla per l'occasione ha indossato un abito midi blu navy con cuciture in rilievo bianche di Anna Valentine. Non è la prima volta che sfoggia una creazione di questo brand, a cui si è affidata anche alla Opening Ceremony dei Commonwealth Games questa estate: era una jumpsuit over, elegante e sofisticata, blu scuro. Stavolta ha abbinato l'abito a calze velate scure e scarpe col tacco, completando il look con diversi gioielli. Ha indossato il suo amato bracciale con ciondoli blu di Van Cleef & Arpels (lo stesso della proclamazione di Carlo III), aggiungendo altri bracciali in oro giallo, una collana e un paio di orecchini pendenti. L'evoluzione di stile di Camilla Parker Bowles è sempre più all'insegna dell'eleganza.