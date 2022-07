Camilla Parker Bowles, la svolta glamour da futura regina: all’evento ufficiale sfoggia la tuta over Camilla Parker Bowles ha partecipato alla Opening Ceremony dei Commonwealth Games 2022 e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito il trend della jumpsuit, apparendo sofisticata ed elegante in un modello over in blu navy.

A cura di Valeria Paglionico

Camilla Parker Bowles si sta preparando alla sua futura vita da regina consorte e non potrebbe esserne più soddisfatta. Complice il fatto che Elisabetta II ha ridotto drasticamente le uscite ufficiali per preservare la sua salute, è proprio lei a sostituirla spesso agli eventi istituzionali in compagnia del principe Carlo. La cosa particolare è che ha rivoluzionato il suo stile in modo drastico, dicendo addio ai completi rigorosi e retrò che aveva sempre sfoggiato in passato. Ora la Duchessa di Cornovaglia è così glamour che riesce a fare concorrenza anche a Kate Middleton: ecco cosa ha indossato in occasione della cerimonia di apertura dei Commonwealth Games.

La svolta di stile di Camilla

Nelle ultime ore l'Alexander Stadium di Birmingham ha ospitato la cerimonia di apertura dei Commonwealth Games e tra gli ospiti speciali non potevano che esserci il principe Carlo e la moglie Camilla, che hanno partecipato all'evento in rappresentanza della Royal Family. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la Duchessa di Cornovaglia che, dopo aver spopolato tra abiti tucano durante il tour in Africa e lunghi vestiti da sera in blu elettrico sulla copertina di Vogue, ancora una volta ha dimostrato di aver messo in atto una svolta di stile all'insegna del glamour. Ha infatti seguito il trend della jumpsuit oversize, apparendo in pubblico elegante, sofisticata e fashion.

Carlo e Camilla alla Opening Ceremony dei Commonwealth Games 2022

Chi ha firmato la jumpsuit di Camilla Parker Bowles

Per l'ennesima prova da futura regina Camilla si è affidata ad Anna Valentine, stilista a cui è particolarmente legata, visto che ha firmato anche i suoi abiti da sposa per il matrimonio con Carlo. Questa volta niente abiti da sera, ha preferito una jumpsuit blu navy con i pantaloni palazzo oversize, la zip sul davanti e le maniche corte decorati con un mini righino bianco. Per completare il tutto la Duchessa ha scelto un paio di décolleté neri con tacco medio e dei bracciali vintage in oro e diamanti di Van Cleef & Arpels. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il biondo platino così chiaro da sembrare quasi bianco. Insomma, Camilla sembra essere destinata a diventare una regina di stile: a quando la sua prossima apparizione pubblica?

