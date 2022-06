Camilla Parker Bowles tropicale per il Royal Tour: in Ruanda indossa abito coi tucani e orecchini-pesce Camilla Parker Bowles è in Ruanda con Carlo per il Royal Tour e ha approfittato del viaggio per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato tutto su un abito dallo stile tropicale, completando il tutto con dei preziosissimi orecchini a forma di pesce.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II ha ridotto drasticamente i suoi impegni pubblici da quando ha sconfitto il Covid e, fatta eccezione per gli eventi legati al suo Giubileo di Platino, la si vede pochissimo di fronte i riflettori. A prendere il suo posto è il principe Carlo che, accompagnato dalla moglie Camilla Parker Bowles, rappresenta la corona agli appuntamenti istituzionali. Nelle ultime ore la coppia ha dato il via al tour reale in Ruanda, attirando l'attenzione dei media internazionali. La Duchessa di Cornovaglia, in particolare, ha dato l'ennesima prova di avere tutte le carte in regola per diventare icona fashion. Dopo aver posato sulle pagine di Vogue in blu cobalto, ora ha puntato tutto sul lusso: ecco chi ha firmato il suo adorabile look tropicale.

Chi ha firmato l'abito tropicale di Camilla

Camilla Parker Bowles è la regina consorte e non poteva esimersi dal partecipare al Royal tour in Ruanda con il marito, il principe Carlo. Nelle ultime ore ha partecipato all'evento BookAid/Q.C.E.C insieme alla First Lady Jeannette Kagame e ha dato il meglio di lei in fatto di look. Ha reso omaggio al paese ospitante con un adorabile abito "tropicale", un modello chemisier firmato Bombshell decorato all-over con foglie esotiche e coloratissimi tucani. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 385 euro e attualmente è quasi sold-out, anche perché è stato prodotto in edizione limitata. La Duchessa è destinata a dare vita a un "Effetto Camilla" come successo con Kate?

L’abito di Bombshell

Quanto costano gli orecchini di Camilla

I dettagli glamour nel look di Camilla in Ruanda non sono finiti qui: la Duchessa ha completato l'outfit con i suoi orecchini preferiti, ovvero quelli a forma di pesce firmati Lalaounis. Li aveva già indossati in passato (anche nel servizio fotografico di Vogue) e, pur non essendo parte della collezione di gioielli reali, valgono una fortuna. Secondo gli esperti gioiellieri H&T, sono in oro 18 carati e verrebbero venduti al dettaglio a 20.000 sterline, ovvero poco più di 23.000 euro. Insomma, pare proprio che la Duchessa di Cornovaglia abbia messo in atto una vera e propria svolta glamour: durante il Royal Tour continuerà a puntare su look griffati e "a tema"?