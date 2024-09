video suggerito

Milano Fashion Week, le feste da non perdere e gli eventi migliori della Settimana della Moda Dopo le sfilate, la Milano Fashion Week prosegue con tanti eventi serali: ecco la programmazione del weekend tra feste e dj-set aperti al pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Fashion Week 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sfilate, ma non solo: la programmazione della Milano Fashion Week è ricca di eventi aperti al pubblico tra party e dj-set. Sono occasioni preziose per immergersi nel clima festoso della Settimana della Moda milanese. Ecco cosa c'è in programma per questo fine settimana glamour.

I party in calendario

Sabato 21 settembre sono ben tre gli appuntamenti da tenere presente. Alle ore 18:30 è in programma Weekend Max Mara by Ashley Park in piazza del Duomo, mentre alle 19.00 Palm Angels presenta Decoding Palm Culture, una mostra fotografica a cura di Francesco Ragazzi. La location del party inaugurale dell'esposizione è top secret, a eccezione di chi è in possesso dell'invito. Si chiude in bellezza con l'afterparty firmato Philippe Plein, con tanto di performance speciale: solo su invito in via Daniele Manin 21. Giovedì 19 settembre l'appuntamento è con l'after party di Emporio Armani presso il Tetaro Armani di via Bergognone 59 (solo su invito alle ore 21.30).

La programmazione al WHITE Village

WHITE Village fa da luogo d’incontro tra moda, intrattenimento e musica. La fiera, aperta al pubblico e agli addetti del settore si svolge parallelamente alla Milano Fashion Week presso diversi spazi di via Tortona: MUDEC, Padiglione Visconti, Superstudio, The Botanical Club e WHITE Bistrot. Oltre a offrire uno spazio a brand affermati, è anche un trampolino di lancio per i talenti emergenti provenienti da tutto il mondo. I visitatori possono entrare nel mondo dei designer attraverso le Secret Rooms, delle stanze nascoste tramutati in piccoli showroom personalizzati per immergersi in un’esperienza esclusiva. Nel weekend sono in programma presso Padiglione Visconti diversi eventi esclusivi con fashion designer, cocktail e DJ set.

I DJ Set in città

Per chi vuole divertirsi ballando senza sosta fino a notte fonda, c'è l'imbarazzo della scelta. È fitta di serate la programmazione durante la Milano Fashion Week. Venerdì 20 settembre: al Circolo Amelia il party Tresor x Closer, al Circolo Magnolia in consolle Ellen Alien e Madwoman, al Fabrique primo appuntamento stagionale con la serata Vision in compagnia di The Martinez Brothers, Blackchild e Blacksun, al Gate il party Glitterbox (format di musica house e disco) con Carl Craig, Riva Starr, Zach Witness e Lolla Fedolfi. Sabato 21 arriva all'Amnesia la bassista dei Maneskin: Victoria De Angelis sarà in consolle insieme a Richey V. E ancora: al Circolo Magnolia party di chiusura stagionale, al Justme Jason Derulo, al Superclub opening party a cura della crew di Le Cannibale con Hercules & Love Affair. Per chiudere in bellezza domenica 22, Hyperlocal Festival in via Sile 8 (zona Corvetto) con DJ Nigga Fox, Sara Manente e Superorganismo.

Un flash mob durante la Settimana della Moda

Sabato 20 settembre è in programma alle ore 14.00 in piazza del duomo una performance live K-Pop. Si tratta di un flash mob aperto al pubblico organizzato da McM. La Maison fondata in Germania nel 1976 con base in Korea porta alla Settimana della Moda milanese una collezione no gender dal nome Under the sea, ispirata alle profondità marine. L'esibizione, in collaborazione con l'organizzazione Sungjoo Foundation, vede protagonisti 500 ballerini ed esponenti del K-pop.

La sfilata aperta al pubblico

Solitamente le sfilate si svolgono a porte chiuse, sono eventi esclusivi a cui si accede su invito, rivolti a ospiti selezionati. Nella Settimana della Mida, però, c'è anche un evento aperto al pubblico. Si tratta della sfilata di venerdì 20 settembre alle 19:30, all’interno del Mercato Centrale. Lo show è frutto della collaborazione tra il mercato-boutique e Angelo Cruciani, direttore del brand Yezael nonché ideatore dell’iniziativa, che mira a dare visibilità e sostegno ai giovani talenti emergenti del settore fashion e agli stilisti più promettenti.