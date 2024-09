I segreti dei red carpet di Venezia: da Giulia Salemi stesa in barca a Valentina Ferragni coi guanti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e fino al prossimo 7 settembre, giorno in cui verranno assegnati gli ambiti Leoni, saranno moltissimi gli attori e i registi che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Come da tradizione, le prime sono sempre accompagnate da parate di star che sfilano sul red carpet e che approfittano dell'evento per sfidarsi a colpi di stile tra abiti da sera, paillettes e tacchi alti. Di fronte i riflettori siamo sempre stati abituati a vedere tutti impeccabili e meravigliosi ma cosa accade dietro le quinte per far sì che non accada nessun incidente di stile all'arrivo al Lido? A rivelarlo sono state due delle grandi protagoniste di questa edizione del Festival.

Perché Valentina Ferragni ha usato i guanti nel backstage

La prima a documentare la sua esperienza veneziana a partire dal backstage è stata Valentina Ferragni, che sul red carpet ha sfilato in versione diva con un lungo abito con top gioiello e gonna drappeggiata. Come si è preparata a questo gran momento? Lo ha mostrato sui social, dove ha immortalato i suoi assistenti con indosso dei guanti di mentre l'aiutavano a calzare il vestito. Nella didascalia delle Stories ha poi spiegato: "Piccolo aneddoto: per evitare che l'abito si macchi o che le unghie tirino qualche filo appena prima di indossarlo, si usano dei guanti per proteggere tutto al 100% mentre ci si veste. Ieri li avevamo solo in lattice e cosa fai, non te la fai fare una visitina prima di salire sul red carpet?".

Valentina Ferragni e i suoi assistenti con i guanti nel backstage

Il trucco di Giulia Salemi per non stropicciare l'abito

Il giorno dopo è stato il turno di Giulia Salemi, che ha approfittato del red carpet veneziano per mostrare in pubblico il pancino sempre più evidente. Arrivata nel pomeriggio in mocassini e gonna a pieghe, per la serata ha preferito un sinuoso abito total white che le ha fasciato le forme della gravidanza. Il dettaglio rivelato sui social? Mentre era sul traghetto che l'ha portata al Lido, si è stesa sui divanetti, così da non far stropicciare il tessuto e da permettere al parrucchiere di aggiustarle i capelli senza il rischio di rovinare il look. Insomma, ogni star ha i suoi piccoli trick per apparire perfetta in pubblico ma solo in poche hanno il coraggio di svelare i propri segreti ai fan.

Giulia Salemi prima dell'arrivo sul red carpet