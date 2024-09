video suggerito

Giulia Salemi, il primo red carpet col pancione: a Venezia sfila in total white Giulia Salemi è sbarcata a Venezia in occasione del Festival del Cinema. Ha sfilato sul red carpet col pancione: è in attesa del primo figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi al Festival del Cinema di Venezia

Parata di star al Festival del Cinema di Venezia nella giornata di domenica 1 settembre. La kermesse è entrata nel vivo e ieri il red carpet ha visto sfilare attori del calibro di George Clooney (con la moglie Amal in abito di pizzo), Cate Blanchett, Brad Pitt, Richard Gere. Tra gli italiani che hanno calcato la fatidica passerella rossa: Laura Chiatti, Isabella Ferrari, Diana Del Bufalo, Asia Argento, Kasia Smutniak, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, Giulia Salemi. L'influencer è sbarcata al Lido da sola: assente il compagno Pierpaolo Pretelli. I due hanno trascorso le vacanze tra Sardegna e Puglia, godendosi questa estate così speciale. Si stanno infatti preparando a diventare genitori: presto accoglieranno in famiglia il loro primo figlio.

Giulia Salemi punta sul bianco

Quello all'81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, è stato il primo red carpet di Giulia Salemi da futura mamma. Ha sfilato sul fatidico tappeto rosso col pancione fasciato in un abito bianco aderente, un look etereo ed angelico, che ha enfatizzato le forme della gravidanza. L'influencer stavolta è sbarcata al Lido da sola, mentre l'anno scorso c'era anche il compagno. E proprio come la precedente edizione della kermesse (col vestito di specchi), ha puntato nuovamente sul bianco.

Giulia Salemi in Tom Ford

Per l'arrivo in Laguna ha puntato su un look bon ton black and white, un outfit in perfetto stile scolaretta: camicetta bianca annodata in vita, gonnellina nera a pieghe, mocassini e calzini alti. Per la sera la mise si è fatta deecisamente più elegante: ha scelto una creazione firmata Tom Ford, con schiena nuda e scollo a V, impreziosita da volant. A completare il look total white, un paio di sandali con tacco vertiginoso.

Giulia Salemi in Tom Ford, gioielli Tiffany&Co.

Quanto costano i gioielli di Giulia Salemi

Per impreziosire il look total white, Giulia Salemi ha aggiunto le creazioni firmate Tiffany&Co. Sono i gioielli inconfondibili della linea Elsa Peretti. Gli orecchini High Tide si ispirano al movimento delle maree, col loro design curvilineo che richiama l’increspatura delle onde. Costano 4050 euro. Ha aggiunto anche la collana Claw da 19.600 euro, un girocollo con giada verde in evidenza. Impossibile non notare i bracciali della linea Bone, quello più grande da 41.400 euro e quello più piccolo da 26.100 euro. Infine ha indossato due Tiffany Lock Ring, uno con diamanti e uno senza, rispettivamente da 3750 euro e 1400 euro. Il valore totale del gioielli ammonta a 96.300 euro.