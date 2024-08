video suggerito

Giulia Salemi incinta: col bikini-conchiglia mostra il pancino Ultima estate in due per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la showgirl è incinta e si trova particolarmente a proprio agio col pancino che prende forma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi

Per Giulia Salemi questa è un'estate speciale, all'insegna dell'amore. La showgirl ha confermato i rumors che si inseguivano ormai da un po', in merito a una possibile gravidanza. E in effetti è in dolce attesa: lei e il compagno Pierpaolo Pretelli non potrebbero esserne più felici. La coppia ha condiviso la gioia sui social, con fan e follower, che li hanno affettuosamente ribattezzati Prelemi. Tutti hanno accolto la novità con grande entusiasmo, sommergendo i due di auguri e congratulazioni, nonché di domande. Dal sesso del bebè al nome alla data di nascita: sono tante le curiosità, a cui forse daranno risposta con calma nelle prossime settimane. Al momento i piccioncini sono partiti per un vacanza di coppia in Liguria. Il look balneare della showgirl, con pancino in vista, è all'insegna del black&white.

L'ultima estate in due dei Prelemi

È tempo di mare e vacanze per Giulia Salemi, che si sta riposando dopo mesi intensi di impegni e di lavoro, in vista di progetti futuri. In realtà, il progetto più grande è la maternità: la showgirl aspetta un bambino, che nascerà in primavera. Lei e il compagno non potrebbero essere più felici, anche se comprensibilmente si sono fatte avanti anche tante paure, tanti timori. La 31enne si immagina una madre protettiva, perché la società di oggi un po' la spaventa, ma è pronta per questa nuova avventura, anche perché a rasserenarla c'è la presenza di Pierpaolo Pretelli. I due stanno insieme ormai da tre anni: si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip e la loro relazione è proseguita una volta usciti dalla Casa. C'è stato un momento di crisi di coppia l'anno scorso, che però hanno superato: il loro amore si è rivelato più forte e ora sono pronti ad allargare la famiglia. Questa è l'ultima estate in due.

Costume God Save Queens

Giulia Salemi in bikini

I micro bikini sono la passione di Giulia Salemi e lo sta confermando nuovamente anche quest'anno. La novità è il pancino, un pancino di cui è orgogliosa, di cui non potrebbe essere più felice, che ama mostrare, in cui si sente perfettamente a proprio agio. Attualmente la showgirl è in vacanza col compagno in Liguria. Al Tigu Beach ha sfoggiato un due pezzi black and white. È del brand God Save Queens. Il reggiseno con ferretto, spalline regolabili e chiusura con coulisse sulla schiena costa 89 euro, mentre il tanga nero sgambato, leggermente arricciato e con taglio a V costa 59 euro.