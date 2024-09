video suggerito

Giulia Salemi fa shopping per il bimbo: il primo acquisto è una camicia (per look coordinato) Giulia Salemi è a New York, per la Settimana della Moda. Nella Grande Mela non ha resistito a fare acquisti per il bimbo che nascerà in primavera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi

Giulia Salemi è volata a New York e si sta godendo questa vacanza speciale, arrivata dopo le impegnative giornate a Venezia. L'influencer è stata ospite del Festival del Cinema assieme al compagno Pierpaolo Pretelli: hanno sfilato assieme sul red carpet, il primo col pancione per la 31enne. La coppia è in attesa di allargare la famiglia: presto verrà al mondo il loro primo figlio. Ne hanno svelato il sesso a Verissimo: sarà un maschietto. Ancora top secret, invece, il nome. In attesa del parto, previsto in primavera, la futura mamma si sta portando avanti con gli acquisti.

Giulia Salemi fa acquisti per il bebè

Benché i fan avessero intuito qualcosa in anticipo, Giulia Salemi ha confermato la gravidanza solo a luglio, dopo giorni di rumors e voci che si rincorrevano a proposito della sua dolce attesa. Ora sta familiarizzando con la maternità, col fatto che ha una vita in grembo, che presto darà alla luce il suo bambino. Comprensibilmente è spaventata, ma al tempo stesso anche felicissima, una gioia che condivide col compagno, anche lui al settimo cielo. Il loro è un figlio voluto, frutto di un amore che ha superato diversi ostacoli.

Giulia Salemi a New York

Tra la coppia non sono mancati i momenti di crisi, che però li hanno resi solo più forti, più consapevoli di voler passare insieme il resto della vita. E ora sono pronti all'avventura da genitori. Al momento i due non sono insieme: l'influencer è volata alla volta di New York, dove sono in corso le sfilate della Settimana della Moda. Da fashion addicted, non ha resistito a un po' di shopping e ha pensato sia per sé che per il suo bambino. Ha mostrato a fan e follower i suoi acquisti.

Nike Official Replica Home Jersey New York Yankees

Si tratta di due camicie a righe coordinate firmate Nike, per un look matchy matchy genitore-figlio. Lo stemma riportato sul capo è inconfondibile: si tratta di quello degli Yankees, la squadra di baseball americana. Forse per il suo bambino0 Giulia e Pierpaolo sognano un futuro da sportivo.