I primi regali per il figlio di Giulia Salemi: tutine azzurre personalizzate con dediche a mamma e papà

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: aspetta il primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli e non potrebbe essere più felice. I due si sono conosciuti nel 2020 al Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Certo, hanno vissuto diversi momenti di crisi, ma ne sono usciti ancora più forti, tanto da desiderare di mettere su famiglia. L’annuncio è arrivato qualche mese fa a sorpresa con uno scatto intimo e in coordinato postato sui social, poi a partire da quel momento l’influencer non ha più nascosto il pancione sempre più evidente, anzi, lo ha esaltato contubini aderenti ed eleganti abiti da dea. Ora che il momento del parto si avvicina sta ricevendo anche i primi regali per il bebè: ecco cosa ha spacchettato nelle ultime ore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un maschietto

Sebbene inizialmente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avesse preferito tenere nascosto il sesso del nascituro, durante l’ospitata dell’influencer a Verissimo è andato in scena l’atteso gender reveal. I due aspettano un maschietto, dunque daranno un fratellino al piccolo Leonardo, il primo figlio che lo showman ha avuto con l’ex compagna Ariadna Romero. Ora la loro quotidianità si è tinta d’azzurro e sui social non possono fare a meno di mostrare i primi accessori acquistati e avuti in regalo per il bebè. Se da un lato la futura mamma qualche settimana fa aveva comprato due camicie a righe coordinate per un adorabile look mini-me, nelle ultime ore ha ricevuto un dono davvero speciale: un set di tutine e maglioncini personalizzati.

I regali per il bebè

L'armadio fashion del "Prelemino" in arrivo

Ieri sera Giulia Salemi ha spacchettato il pacco regalo ricevuto dal brand Minibanda e, al motto di “La bellezza assoluta. Io al settimo cielo, non vedo l’ora”, ha condiviso un primo piano sui vestitini nascituro, tutti in azzurro e panna. Tutine decorate con elefantini sul petto, maglioncini bon-ton con colletto Peter Pan e ricami che simulano un doppio petto e pagliaccetti con la scritta “Adoro mamma e papà”: il piccolo “Prelemino” non è ancora nato ma vanta già un armadio super fashion, a prova del fatto che la mamma proverà a trasmettergli la sua stessa passione per la moda. In quanti non vedono l’ora di ammirarlo tra le braccia dei genitori influecer, magari con un look coordinato al loro?