Giulia Salemi, gravidanza fashion: alla settimana della moda con pancione in vista e abiti fascianti Per Giulia Salemi questa Fashion Week ha un sapore speciale. L’influencer è incinta del suo primo figlio e la gioia della gravidanza è visibile sul suo volto: per la Settimana della moda ha scelto una serie di abiti fascianti o completi coordinati che mettono in evidenza le forme morbide del pancione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Giulia Salemi

Per Giulia Salemi è stata un'estate unica. L'influencer ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli, con cui fa coppia fissa da tre anni. Poche settimane fa, durante una puntata di Verissimo, ha raccontato di essere in attesa di un maschietto confidando a Silvia Toffanin le sue ansie e i suoi desideri per il bambino che sta per arrivare. Mentre si gode questi mesi speciali, Salemi continua a portare avanti gli impegni: a inizio settembre è stata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfoggiato un look preppy per il giorno e un abito bianco fasciante per la sera. Dopo Venezia, poi, l'influencer è volata a New York per la Settimana della moda cogliendo l'occasione per fare un po' di shopping per il bebè in arrivo. Tornata dagli Stati Uniti, Salemi ha preso parte alle sfilate della Fashion Week milanese sfoggiando un glow up.

I look di Giulia Salemi alle sfilate della Milano Fashion Week

Abiti fascianti e look coordinati dalle atmosfere autunnali. Giulia Salemi riscrive le regole del suo guardaroba con la gravidanza, scegliendo una serie di outfit che esaltino il pancione in occasione delle sfilate della Settimana della moda. Per il primo show a cui ha preso parte questa settimana, quello del brand N°21, l'influencer sfoggia un completo tempestato di paillettes, composto da blazer sui toni del blu e minigonna coordinata: sotto indossa un semplice top bianco a fascio che lascia scoperto il pancione. Ultimo tocco con un paio di slingback nere.

Giulia Salemi da N°21

Alla sfilata di Roberto Cavalli, una delle più apprezzate per il bellissimo omaggio al designer scomparso lo scorso aprile, Giulia Salemi sfoggia il primo degli abiti lunghi e fascianti che le abbiamo visto indossare a questa Fashion week. La 30enne ha optato per un vestito midi a maniche lunghe della collezione Autunno/Inverno 2024-25: il capo era sui toni del blu con una fantasia effetto marmo super cool, soprattutto visto l'abbinamento con un paio di stivali neri in vernice. Il pancione, poi, era evidenziato da una lunga collana che dal collo cadeva sotto il décolléte con un ciondolo a forma di tigre oro. Un look davvero impeccabile.

Giulia Salemi da Roberto Cavalli

Chiudiamo la carrellata dei look indossati da Giulia Salemi alla Milano Fashion Week con l'abito lungo e fasciante indossato alla sfilata di Missoni. Si tratta di un look che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25 composto da un abito accollato a righe a maniche lunghe sui toni del rosa, del viola e del rosso. La grande zip centrale si interrompe poco sotto i fianchi creando un grande spacco centrale che lascia intravedere un paio di long sock boots, ossia gli stivali leggins che riprendono la trama dell'abito.

Giulia Salemi da Missoni