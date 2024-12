Giulia Salemi prepara la camera del figlio: ha già un cassetto dedicato a scarpine e abiti mini

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi è incinta, aspetta il suo primo figlio da Pierpaolo Pretelli e non potrebbe essere più felice. Qualche anno fa i due hanno affrontato un lungo periodo di crisi ma è stato proprio in quel momento che hanno capito di non poter fare a meno l'uno dell'altra, tanto che hanno addirittura deciso di mettere su famiglia. Lui ha già un figlio nato da una precedente relazione, mentre per lei è la prima volta da mamma ma, nonostante le mille paure, sta affrontando ogni cambiamento col sorriso. Visto che il parto è previsto per gennaio, ha dato ufficialmente il via ai preparativi "casalinghi" per accogliere al meglio il bebè: ecco la sua cameretta.

Come sarà la camera del figlio di Giulia Salemi

Pochi mesi dopo aver scoperto di aspettare un bambino, Giulia Salemi ha traslocato in una nuova casa milanese con Pierpaolo Pretelli. Sebbene non avesse ancora completato la ristrutturazione, ha cominciato lo stesso a trasferirsi, condividendo sui social ogni aggiornamento su lavori e mobili. Ora "l'opera" sembra essere quasi arrivata al termine, giusto in tempo per prepararsi al meglio per l'arrivo del piccolo. La sua cameretta, in particolare, sarà total white e con una carta parati decorata con gli uccellini, anche se per ora l'influencer ha preferito tenere ogni altro dettaglio top secret.

La cassettiera di "Prelemino"

Il figlio di Giulia Salemi ha già un armadio fashion

Nelle ultime ore Giulia ha però accolto a casa Gloria – Ostetrica in Rosa, a cui ha chiesto di essere aiutata per la sistemazione di tutti gli abiti e accessori del bimbo in arrivo. In una giornata per lei particolarmente frenetica, è riuscita a trovare il tempo di scattare una foto alla cassettiera del bebè. Il primo cassetto è stato dedicato interamente alle scarpine e ai calzini, dai sandaletti estivi di Prada alle ciabattine a forma di orsetto. Sul lato non potevano mancare i pannolini, sistemati in un'adorabile scatola di vimini. Sul pavimento ha invece sono apparsi gli innumerevoli vestiti mini acquistati o ricevuto in regalo per il bimbo, dalle tutine di velluto alle shirt in stile baseball. A questo punto, dunque, sembra essere quasi tutto pronto per accogliere il piccolo Prelemino: come lo chiameranno Giulia e Pierpaolo?