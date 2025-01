video suggerito

Come è fatta la cameretta del figlio di Giulia Salemi: la nursery dai colori neutri con gli orsetti Manca poco alla nascita del figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e tutto sembra essere pronto per accoglierlo al meglio in famiglia: ecco come è stata arredata la sua cameretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un momento magico ed emozionante della loro relazione: aspettano il loro primo figlio e non potrebbero essere più felici. Si erano incontrati nel 2020 nella casa del Grande Fratello Vip e da allora, nonostante qualche momento di forte crisi, non si sono più lasciati, anzi, hanno deciso di mettere su famiglia per dare il via a una nuova fase della loro vita. Se per Pierpaolo questa sarà la seconda volta da papà, per Giulia si tratterà di un'esperienza assolutamente nuova che si sta godendo al 100%. Sui social ne documenta ogni dettaglio e, dopo aver mostrato la mommy bag che ha preparato in vista del parto, ora ha mostrato anche la cameretta del bimbo.

Tutto pronto per la nascita del figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Tutto sembra essere pronto per l'arrivo del primo "Prelemino", il cui parto è previsto proprio nel mese di gennaio. La futura mamma Giulia Salemi è super emozionata e non vede l'ora di tenerlo tra le braccio ma, nel frattempo che arrivi il "momento X", continua a occuparsi degli ultimi dettagli casalinghi per accogliere al meglio il bebè.

La cameretta a tema orsetto

Qualche settimana fa aveva mostrato la carta parati scelta per la sua cameretta (che era ancora in piena ristrutturazione), mentre nelle ultime ore ha rivelato il risultato finale. Se fino a qualche tempo fa la stanza era una sorta di "armadio improvvisato", adesso è un dolcissimo rifugio a prova di neonato.

La cassettiera delle scarpe

Gli arredi scelti per la camera del bebè

Come è stata arredata la cameretta? Niente azzurro, colore solitamente associato ai maschietti appena nati, Giulia e Pierpaolo hanno preferito i toni neutri del panna e sabbia, mixandoli alla perfezione tra cuscini, decori e parquet.

Il maxi peluche e la culletta

Il tema scelto è "orsetto" e tutto è decorato con dei maxi peluche dolcissimi, dal tappeto alle cassettiere riempite con le scarpe, fino ad arrivare a un dolcissimo dondolino piazzato accanto alla culletta. Il divano, invece, è stato arricchito da un maxi orsacchiotto in versione mamma che tiene in braccio il suo piccolo. Insomma, a questo punto non resta che attendere qualche giorno per dare finalmente il benvenuto al Prelemino.