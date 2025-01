video suggerito

Giulia Salemi vicina al parto: mostra cosa c’è nella mommy bag da portare in ospedale Manca poco al parto: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti ad accogliere il loro primo figlio. La borsa per l’ospedale è pronta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Manca davvero poco: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a dare il benvenuto in famiglia al loro primo figlio. La coppia sta preparando tutto per il fatidico momento del parto, che sembra ormai vicinissimo.

La gravidanza social di Giulia Salemi

Questa estate Giulia Salemi ha annunciato di essere incinta. L'influencer e il compagno desideravano molto allargare la famiglia e hanno accolto la notizia con grande gioia. Assieme a loro, ha gioito anche la community che con affetto li segue e li supporta da sempre, sin da quando il loro amore è sbocciato, proprio dinanzi agli occhi del pubblico. Infatti per i due galeotta fu l'esperienza al Grande Fratello, dove si sono conosciuti e innamorati, portando avanti la relazione anche al di fuori del reality.

Certo non sono mancati i momenti di crisi, ma i Prelemi (come sono stati simpaticamente ribattezzati dai fan) li hanno superati, certi del loro sentimento e di voler stare insieme per sempre. Il bimbo in arrivo è il coronamento del loro grande amore. In questi mesi l'influencer ha costantemente tenuto aggiornati i follower, sul procedere della gravidanza. Ha anche esternato le sue comprensibili paure, ma non vede l'ora di stringere a sé il bimbo. La sua cameretta è già pronta ad accoglierlo. Il parto si fa sempre più vicino.

Cosa c'è nella mommy bag di Giulia Salemi

È tempo di nascite. Carolina Stramare ha dato alla luce la sua prima figlia, Bianca. Ha partorito anche Francesca Sofia Novello: è il secondo fiocco rosa in casa di Valentino Rossi, dove è arrivata Gabriella. La prossima ad accogliere in famiglia un bebè sarà Giulia Salemi, vicinissima al parto. Manca poco. Tutto è pronto, compresa la mommy bag per l'ospedale. "Ci siamo quasi, aiuto! Manca pochissimo. Vi faccio vedere tutto quello che ho preparato per la borsa del parto" ha detto la 31enne, mostrando ai follower il contenuto della borsa, con tutto il necessario per sé e per il piccolo, per i primi giorni in ospedale. Giulia Salemi ha organizzato una borsa per sé e una per il bebè.

Tutto l'occorrente è stato sistemato in appositi organzier, così da avere tutto comodamente a portata di mano, in ordine. Ci sono poi delle bustine coi cambi per "pistacchietto", il soprannome dato al bebè in arrivo, di cui non è stato ancora svelato il nome. "Abbiamo già sistemato tutti i suoi primi vestitini, suddivisi per giorno, igienizzati e perfettamente ordinati" ha detto emozionata. Ci sono poi delle coppette assorbilatte: "La mia ostetrica mi ha consigliato queste da mettere dentro il reggiseno per tenere la pelle asciutta". In aggiunta, c'è un burro anti smagliature: "Per chi non ama l’olio, il burro è un’ottima alternativa. È perfetto sia per le donne in gravidanza che per tutte le altre. Dovrebbe diventare un’abitudine per tutte noi". Infine ha inserito in borsa delle utili salviettine disinfettanti e una serie di prodotti per la cura del corpo: detergente corpo e capelli, olio, crema corpo, detergente intimo, pasta cambio e crema seno. Tocco finale: una macchina fotografica per immortalare i primi attimi con "pistacchio".