Francesca Sofia Novello attenta agli sprechi: ricicla le tutine di Giulietta per Gabriella appena nata "Sto usando tutti i pigiami della Giulietta" ha scritto Francesca Sofia Novello su Instagram. La compagna di Valentino Rossi ha partorito pochi giorni fa.

A cura di Giusy Dente

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno allargato la famiglia, dando il benvenuto alla seconda figlia. Già genitori di Giulietta, nata a marzo 2022, ora hanno accolto in casa un'altra femminuccia e per lei hanno scelto un nome tutto italiano, anche questo con la G come iniziale: la secondogenita della modella e del campione di MotoGP si chiama Gabriella.

Benvenuta Gabriella

Con una foto di famiglia a tre, assieme alla primogenita, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello questa estate avevano annunciato l'arrivo di una seconda figlia. Nello scatto la piccola Giulietta aveva lo stetoscopio sul pancione della mamma, auscultando il battito della sorellina che ha finalmente potuto conoscere, dopo mesi di attesa. Gabriella, infatti, è venuta al mondo, portando nella famiglia tanta gioia e tanto amore. È nata il 4 gennaio alle 10.00, presso l'ospedale di Urbino, difatti la neo mamma dopo il parto ha ringraziato tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura: "Siete stati degli angeli" ha scritto nella foto con lo staff medico. Aveva scelto lo stesso ospedale anche per il primo parto.

I primi giorni di vita di Gabriella

Valentino Rossi e la compagna stanno vivendo giorni intensi e speciali, i primi in quattro, insieme alla bambina appena venuta al mondo. Il campione è molto riservato sulla sua vita privata, è raro che la condivida sui social. La modella è più attiva, difatti in questi mesi ha raccontato l'andamento della seconda gravidanza così come aveva fatto con la prima, aggiornando fan e follower mese dopo mese. Difatti, subito dopo il parto è arrivata la prima foto sul letto d'ospedale e ora è la volta di qualche tenero scatto della quotidianità casalinga. "Sto usando tutti i pigiami della Giulietta – ha scritto nelle Instagram Stories – Che ricordi! Crescono troppo in fretta". Zero sprechi, dunque: la secondogenita sta sfruttando le tutine della sorellina. Anche stavolta non ne hanno mostrato il viso. Su questo aspetto sono molto attenti entrambi e tutt'ora, per esempio, evitano di mostrare il volto di Giulietta, sempre immortalata sui social di spalle o con gli occhi coperti.