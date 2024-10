video suggerito

Francesca Sofia Novello compie 31 anni: micro tubino e scarpe gioiello per il compleanno col pancione Francesca Sofia Novello ha compiuto 31 anni e per l’occasione ha organizzato una romantica cena in un ristorante stellato con la famiglia al completo. Cosa ha indossato per il compleanno col pancione? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il weekend che ci siamo lasciati alle spalle è stato molto speciale per Francesca Sofia Novello: il 13 ottobre ha compiuto 31 anni e non potrebbe essere più felice. Da anni ha una relazione stabile con Valentino Rossi, con lui ha avuto la prima figlia Giulietta e ora è incinta della secondogenita. Per festeggiare al meglio questo compleanno da "futura mamma bis" ha pensato bene di organizzare una serata intima con la famiglia al completo. Niente party scatenati o sorprese originali, ha cenato con compagno e figlia al ristorante stellato di Massimo Bottura a Modena. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile premaman?

Francesca Sofia Novello festeggia al ristorante stellato con la famiglia

Francesca Sofia Novello ha appena compiuto 31 anni ma per festeggiare il traguardo non ha voluto uno dei soliti party scatenati nei rinomati locali milanesi. È partita alla volta di Modena con la famiglia al completo e si è concessa una romantica cena all’Osteria Francescana di Massimo Bottura.

La festa di compleanno al ristorante di Massimo Bottura

Sebbene non abbia rivelato il menù scelto per l'occasione, ha fatto un primo piano sui due piatti chiave della serata: dei tortellini bagnati sul momento da una cascata di panna e un tortino ricoperto da una glassa al cioccolato fondente su cui è stata posizionata la tradizionale candelina. In uno scatto dedicato al motociclista, inoltre, è comparsa anche una maxi scatola firmata Cartier: si tratterà del regalo di compleanno acquistato da Valentino per la sua amata?

Leggi anche I primi regali per il figlio di Giulia Salemi: tutine azzurre personalizzate con dediche a mamma e papà

Valentino Rossi con la scatola Cartier sul tavolo

Il look premaman di Francesca Sofia Novello

È arrivato il momento di dire addio agli abiti oversize e ai look premaman, il trend del momento per le future mamme è quello di mettere in risalto il pancione con dei vestiti sensuali e glamour che possono essere "riciclati" anche a fine gravidanza.

Scarpe Mach & Mach

A darne l'ennesima prova è stata Francesca Sofia Novello, che per il suo compleanno ha puntato sul colore simbolo di stagione, il marrone cioccolato. Ha abbinato un micro tubino fasciante e con la gonna corta a un blazer monopetto in tinta dalla silhouette ampia, completando il tutto con un paio di décolleté gioiello, per la precisione le iconiche pumps con tacco e fiocco tempestato di cristalli di Mach & Mach. Non è mancato un ulteriore tocco griffato: una borsetta di pelle a effetto coccodrillo di Versace. La modella non è forse super fashion anche in versione premaman?