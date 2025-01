Francesca Sofia Novello neomamma glamour: il look post parto è con giacca over e tacchi a spillo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno cominciato il nuovo anno in modo davvero speciale: hanno dato il benvenuto a Gabriella, la loro seconda figlia, sorellina di Giulietta (nata a marzo 2022). Hanno annunciato la buona notizia sui social con una foto in clinica con la piccola tra le braccia e, a giudicare dai dolci sorrisi che hanno stampati sulle labbra, non potrebbero essere più felici. Ora, a poco più di 10 giorni dal parto, la modella ha ripreso a viaggiare, approfittando di una serata con le amiche per sfoggiare un look da neomamma super glamour: ecco tutti i dettagli.

Il weekend in famiglia di Francesca Sofia Novello

Lo scorso weekend Francesca Sofia Novello ha accompagnato Valentino Rossi a Tavullia, cittadina in provincia di Pesaro e Urbino in cui si è tenuta la decima edizione della 100 km dei Campioni al Ranch, una gara di moto che proprio il campione ha istituito. Con la modella non c'erano solo le figlie ma anche le amiche ed è stato proprio con loro che si è concessa una serata mondana all'insegna del glamour. Ha lasciato le piccole col papà e ha approfittato della cena in compagnia per dare il meglio di lei in fatto di stile. Chi ha detto che una neomamma deve indossare abiti coprenti e dalle silhouette molto ampie? Francesca ha sovvertito le convenzioni, apparendo sensuale e chic a pochi giorni dal parto.

Il look invernale di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello in versione glamour a 10 giorni dal parto

Per la serata speciale la modella ha infatti indossato un mini dress in maglia in mocha mousse, il colore Pantone dell'anno, abbinandolo a una giacca oversize di una tonalità più scura, un modello monopetto che ha trasformato in abito, lasciando le gambe nude e in vista.

Francesca Sofia Novello con la giacca over

A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di stivali al ginocchio di vernice nera. Capelli sciolti e lisci, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Francesca Sofia Novello è una neomamma che non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda.