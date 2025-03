video suggerito

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: il compleanno di Giulietta tra unicorni e palloncini Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno organizzato una festa di compleanno per i 3 anni della piccola Giulietta, la loro primogenita.

A cura di Giusy Dente

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono da poco diventati genitori per la seconda volta: hanno accolto in famiglia Gabriella, dando quindi una sorellina a Giulietta, nata a marzo 2022. Per la precisione, la bimba è venuta al mondo il 4 marzo: ieri, dunque, ha compiuto 3 anni e per l'occasione i genitori le hanno organizzato una festa coloratissima.

Giulietta compie 3 anni

C'è ancora aria di festa, in casa di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Dopo aver festeggiato l'arrivo di Gabriella, la coppia si è dedicata ad altri festeggiamenti: quelli per la primogenita, che ha compiuto tre anni. La coppia ha condiviso alcuni scatti sui social, con fan e follower, mostrando alcuni dettagli del party organizzata per la bimba. Con lei, i genitori hanno scelto una linea ben precisa. Loro sono personaggi pubblici, la modella e il campione usano quotidianamente i social, ma hanno deciso di non coinvolgerla eccessivamente.

Infatti, per proteggerla e tutelarne la privacy, non ne hanno mai mostrato il volto. Vale per Giulietta, ma vale anche per la piccola di casa appena nata, entrambe sempre riprese di spalle o con il viso coperto. Nelle foto della festa di compleanno, la festeggiata indossa un golfino rosa, un tutù da ballerina, un cerchietto con le orecchie da unicorno. Tutina per la sorellina Gabriella. Look casual per i genitori: T-shirt e pantaloncini lui, pantaloni cargo a vita bassa con pantofole-peluche per lei.

L'allestimento della festa è estremamente colorato, a tema unicorni, con un arcobaleno di palloncini disposti a forma di arco. Una memorabile giornata tutta da custodire tra i ricordi più belli. Per la realizzazione di questa magia si sono rivolti a Balloonexpress della party planner Barbara Biagioni e a Giorgia Farina, Luxury Event Producer e Wedding Designer molto nota tra le celebrities. Ha organizzato lei il recente compleanno di Michelle Hunziker, si è occupata della festa a tema animalier per i 30 anni di Elettra Lamborghini, ma anche del party a tema unicorno per Nina, la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino che ha compiuto 4 anni.