Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, festa rosa per il primo compleanno della figlia Gabriella

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno trascorso il Capodanno lontano dall'Italia. Come molti colleghi del mondo dello sporto e dello spettacolo, anche loro sono partiti per la tradizionale vacanza di fine anno. La scelta più gettonata, quest'anno, è stata la destinazione calda. Michelle Hunziker ha scelto il Messico, Chiara Ferragni è volata in Colombia, Federica Nargi è alle Maldive, Elisabetta Gregoraci ha confermato la predilezione per il Kenya. Controcorrente Melissa Satta, che ha optato per la montagna e come lei anche Alba Parietti, fedele alle cime innevate Courmayeur.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno invece puntato sulla Thailandia. Oltre al Capodanno ne hanno approfittato per celebrare lì anche un'altra ricorrenza di famiglia importante. Hanno festeggiato il compleanno della loro secondogenita Gabriella. La bimba è nata il 4 gennaio 2025: è stato secondo fiocco rosa dopo la nascita di Giulietta nel 2022. Spegnere la prima candelina è un traguardo speciale e la coppia, quindi, ha voluto che fosse un momento indimenticabile.

Hanno condiviso sui social, con fan e follower, alcuni scatti della giornata. La modella ha allegato anche una dedica per la sua bambina: "Pensavo che il primo amore di una mamma fosse il limite massimo del cuore, che oltre non ci fosse spazio, che quell’amore fosse già infinito. Che fosse impossibile amare qualcun altro alla stessa maniera. Mi sbagliavo. Sei arrivata tu e hai reso ogni sentimento più profondo e più completo. L'amore non si divide: si espande, si moltiplica, si fortifica. E tu ne sei la prova. Buon compleanno, amore mio".

Sia lei che il compagno sin dalla prima gravidanza hanno scelto di non mostrare i volti delle due bambine, che difatti sui social quando vengono esposte hanno sempre il viso coperto. Vale anche per le foto della festicciola di compleanno di Gabriella: per lei la mamma e il papà hanno pensato a dei maxi palloncini rosa, con immancabile torta e candelina da spegnere. I 4 resteranno in Thailandia anche per l'Epifania, poi sarà la volta di tornare agli impegni di lavoro che li riporteranno in Italia, ma con la valigia piena di preziosi ricordi della vacanza da custodire.