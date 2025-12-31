stile e Trend
Federica Nargi alle Maldive rilancia la stampa muccata: bikini matchy-matchy con le figlie

Look balneare coordinato per Federica Nargi e le figlie, Sofia e Beatrice. La famiglia è volata alle Maldive per festeggiare il Capodanno al caldo in spiaggia.
A cura di Giusy Dente
Federica Nargi con Beatrice e Sofia
Federica Nargi con Beatrice e Sofia

Si torna sempre dove si è stati bene e vale anche per Federica Nargi, che non rinuncia alla sua tradizionale vacanza alle Maldive. Questa è la sua meta preferita, che frequenta molto spesso da ormai diverso tempo. Ci è stata anche l'anno scorso, proprio di questi periodi, appena terminata l'avventura a Ballando con le Stelle.

Lì ha accolto il 2025 e lì ha deciso di salutarlo, dando il benvenuto al 2026. Ovviamente non è in vacanza da sola: si tratta di un viaggio di famiglia. Con lei ci sono il marito Alessandro Matri e le loro due figlie, Sofia e Beatrice.

Federica Nargi con le figlie
Federica Nargi con le figlie

Sole, mare, spiaggia dorata, acque cristalline, vegetazione rigogliosa: i quattro si stanno godendo tutte le bellezze di un vero e proprio paradiso terrestre. Non sono i soli ad aver scelto una meta calda, per festeggiare il Capodanno. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, per esempio, hanno optato per il Messico. Elisabetta Gregoraci è in Kenya e alloggia presso il resort dell'ex marito Flavio Briatore. Scelta decisamente diversa per Alba Parietti e Alessia Marcuzzi, che non hanno resistito al fascino della neve e sono in montagna, armate di cappotti e tute da sci.

Federica Nargi in MC2 Saint Barth
Federica Nargi in MC2 Saint Barth

Ben diverso, ovviamente, il guardaroba di Federica Nargi, che ha messo in valigia una collezione di costumi. È una fan dei look matchy matchy e spesso coordina i suoi outfit balneari con quelli delle due figlie, a cui ha trasmesso la passione per la moda anche se  le due bimbe "Sono uguali al papà"! Il matchy matchy è un trend che spopola soprattutto tra le coppie, ma anche tra sorelle, tra semplici amici, tra genitori e figli: è un modo per dimostrare affiatamento, vestendosi nello stesso modo, con un risultato decisamente instagrammabile.

Federica Nargi in MC2 Saint Barth
Federica Nargi in MC2 Saint Barth

Difatti, è una tendenza che sui social non passa mai di moda e fa sempre una certa presa sul pubblico, soprattutto quando si tratta dei look mini me, quindi quelli in cui i bimbi "copiano" gli adulti. È proprio il caso della showgirl, che infatti ha abbinato il suo due pezzi per la spiaggia a quello di Sofia e Beatrice. Il costume è di MC2 Saint Barth.

Il modello per adulti ha reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti: costa 59 euro. La versione per bambini costa invece 79 euro e come parte superiore ha una bralette. Decisamente particolare la stampa. Non è un animalier qualsiasi, di quelli che si vedono di solito: stavolta si tratta della cosiddetta stampa muccata o cow print. Non è gettonata quanto il leopardato o lo zebrato, ma è una trama che risulta sbarazzina e con cui si può giocare molto, che può rivelarsi un jolly inaspettato per look certamente diversi dal solito. Sarà il trend del 2026?

