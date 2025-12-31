Federica Nargi alle Maldive rilancia la stampa muccata: bikini matchy-matchy con le figlie

Look balneare coordinato per Federica Nargi e le figlie, Sofia e Beatrice. La famiglia è volata alle Maldive per festeggiare il Capodanno al caldo in spiaggia.

Si torna sempre dove si è stati bene e vale anche per Federica Nargi, che non rinuncia alla sua tradizionale vacanza alle Maldive. Questa è la sua meta preferita, che frequenta molto spesso da ormai diverso tempo. Ci è stata anche l'anno scorso, proprio di questi periodi, appena terminata l'avventura a Ballando con le Stelle.

Lì ha accolto il 2025 e lì ha deciso di salutarlo, dando il benvenuto al 2026. Ovviamente non è in vacanza da sola: si tratta di un viaggio di famiglia. Con lei ci sono il marito Alessandro Matri e le loro due figlie, Sofia e Beatrice.

Sole, mare, spiaggia dorata, acque cristalline, vegetazione rigogliosa: i quattro si stanno godendo tutte le bellezze di un vero e proprio paradiso terrestre. Non sono i soli ad aver scelto una meta calda, per festeggiare il Capodanno. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, per esempio, hanno optato per il Messico. Elisabetta Gregoraci è in Kenya e alloggia presso il resort dell'ex marito Flavio Briatore. Scelta decisamente diversa per Alba Parietti e Alessia Marcuzzi, che non hanno resistito al fascino della neve e sono in montagna, armate di cappotti e tute da sci.

Ben diverso, ovviamente, il guardaroba di Federica Nargi, che ha messo in valigia una collezione di costumi. È una fan dei look matchy matchy e spesso coordina i suoi outfit balneari con quelli delle due figlie, a cui ha trasmesso la passione per la moda anche se le due bimbe "Sono uguali al papà"! Il matchy matchy è un trend che spopola soprattutto tra le coppie, ma anche tra sorelle, tra semplici amici, tra genitori e figli: è un modo per dimostrare affiatamento, vestendosi nello stesso modo, con un risultato decisamente instagrammabile.

Difatti, è una tendenza che sui social non passa mai di moda e fa sempre una certa presa sul pubblico, soprattutto quando si tratta dei look mini me, quindi quelli in cui i bimbi "copiano" gli adulti. È proprio il caso della showgirl, che infatti ha abbinato il suo due pezzi per la spiaggia a quello di Sofia e Beatrice. Il costume è di MC2 Saint Barth.

Il modello per adulti ha reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti: costa 59 euro. La versione per bambini costa invece 79 euro e come parte superiore ha una bralette. Decisamente particolare la stampa. Non è un animalier qualsiasi, di quelli che si vedono di solito: stavolta si tratta della cosiddetta stampa muccata o cow print. Non è gettonata quanto il leopardato o lo zebrato, ma è una trama che risulta sbarazzina e con cui si può giocare molto, che può rivelarsi un jolly inaspettato per look certamente diversi dal solito. Sarà il trend del 2026?