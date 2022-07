Federica Nargi e le figlie coi bikini coordinati: “Per tutto il resto uguali al papà” Federica Nargi a Formentera ha sfoggiato un look balneare mini-me con le figlie Sofia e Beatrice: “Solo il costume, per tutto il resto uguali al papà”.

A cura di Giusy Dente

Federica Nargi si sta godendo l'estate a Formentera, un viaggio di famiglia assieme al compagno Alessandro Matri e alle loro due figlie: Sofia è nata il 26 settembre 2016 e Beatrice è nata il 16 marzo 2019. L'ex velina in vacanza si è lasciata contagiare dalla moda del momento, che spopola su tutte le spiagge, sui social delle celebrities e non solo: tutti vogliono sfoggiare i look mini me, in coordinato coi propri figli.

Spopolano i look balneari mini-me

I look balneari mini-me sono il must di questa estate: in spiaggia spopolano gli outfit coordinati, all'insegna del colore. Piacciono alle mamme e piacciono ai loro bambini. Ne è una fan Lorella Boccia, che ha festeggiato gli 8 mesi della primogenita Luce Althea con un look abbinato. Anche Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema hanno sfoggiato lo stesso cappello, il tocco di stile da fashion addicted (ovviamente griffato) perfetto per stare sotto al sole. Hanno seguito questa moda anche Caterina Balivo e la piccola Cora entrambe col costume intero rosso ed Elisabetta Canalis con Skyler Eva in color block.

Federica Nargi e le figlie come gemelle

L'ex velina ha scelto per sé e per le due due figlie dei costumi di Golden Point, perfetti per un look mini-me. Ma ha ironizzato sulle somiglianze tra lei e le due bambine, spiegando che riguardano solo i costumi: "Per tutto il resto uguali al papà" ha commentato scherzosa. Il bikini della 32enne è il modello multicolor Chiang Mai.

È composto da brasiliana e brassière: la chiusura posteriore è con fiocco sulla schiena. I due pezzi costano rispettivamente 21,95 euro e 31,95 euro. È disponibile anche la versione mini-me, nella capsule per bambini del brand. Costa 19,95 euro sul sito ufficiale del marchio. L'effetto "gemelline" è garantito.