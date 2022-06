Lorella Boccia e Luce Althea coi costumi coordinati: festeggiano in piscina gli 8 mesi della bimba Per Lorella Boccia è la prima estate con Luce Althea, nata il 20 ottobre 2021. Hanno festeggiato in piscina gli 8 mesi della piccola coi costumi coordinati, seguendo il trend del look mimi-me.

A cura di Giusy Dente

Terminati gli impegni di lavoro, Lorella Boccia si sta godendo l'estate in compagnia della sua bambina. La ballerina è stata al timone di Made in Sud nei mesi scorsi, esperienza professionale che ha consolidato la sua presenza sul piccolo schermo in veste di conduttrice. In attesa di nuove avventure, si sta dedicando con tutte le energie a questa estate così speciale, la prima assieme a Luce Althea, nata a ottobre 2021 dal matrimonio con Niccolò Presta.

Lorella Boccia si gode l'estate

Dopo il parto, Lorella Boccia è tornata ad allenarsi: a distanza di un mese ha ricominciato il workout per rimettersi in forma. Per la sua prima gravidanza ha ammesso di aver preso circa una decina di chili e che soprattutto verso la fine non ha vissuto molto bene il rapporto con lo specchio e con la bilancia. Certo, non è mai diventata un'ossessione pesarsi: il suo unico focus era che la sua bambina crescesse, che stesse bene, che fosse in salute. Anche dopo il parto si è data tutto il tempo necessario, senza fretta e senza strafare. La ballerina sui social è seguitissima e racconta molto della vita professionale, ma anche di quella privata: ovviamente, da quando è nata Luce Althea è lei la beniamina dei follower.

Mamma e figlia col look coordinato

Come molte altre celebrities, anche Lorella Boccia ha ceduto al trend del look mini me, il look mamma-figlia coordinato. Tanti brand questa estate hanno fatto proposte destinate appunto alle mamme e ai loro bambini, per sfoggiare look balneari abbinati. Hanno seguito questa moda, per esempio, Caterina Balivo e la piccola Cora, entrambe col costume intero rosso. Hanno fatto altrettanto Elisabetta Canalis e la primogenita Skyler Eva, entrambe in versione tropical a bordo piscina. Look coordinato a tre, invece, per Costanza Caracciolo e le sue figlie Isabel e Stella, tutte coi costumini a righe. Lorella Boccia ha scelto per sé e per Luce Althea un tenue look celeste: mutandina e fascia per i capelli per la bambina, bikini per la mamma. La ballerina indossa un due pezzi: reggiseno a triangolo e tanga con laccetti sui fianchi. Col look mini-me hanno festeggiato in piscina gli 8 mesi di vita della bimba, nata proprio il 20 ottobre 2021.