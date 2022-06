Costanza Caracciolo con Isabel e Stella: il look balneare è coordinato, in stile mini-me Spopola sulle spiagge il trend mini-me. Lo ha seguito anche Costanza Caracciolo, che ha sfoggiato il bikini coordinato con le figlie Stella e Isabel.

A cura di Giusy Dente

Questa è un'estate particolarmente importante, dal punto di vista professionale, per Costanza Caracciolo. L'ex velina infatti, dopo aver tenuto per un bel po' sulle spine i suoi follower, ha finalmente svelato la novità a cui stava lavorando da tempo: ha lanciato un suo brand interamente dedicato alla cura dei capelli. Per festeggiare, ma anche per rilassarsi tra uno shooting e l'altro, si è presa un po' di tempo per sé assieme alle sue bambine.

Spopola il trend balneare mini-me

Costanza Caracciolo è sposata dal 2019 con Christian Vieri: nel 2018 è nata la primogenita Stella e nel 2020 la famiglia si è ulteriormente allargata, con l'arrivo della seconda figlia Isabel. Le due bimbe hanno davvero pochi mesi di differenza e si somigliano moltissimo. L'ex velina è una fan dei look mini me: da tempo è solita infatti scegliere per le sorelline abitini coordinati proprio da gemelline.

Questa è una moda ormai gettonatissima tra le celebrities e sui social: sono tante le mamme vip che amano vestire abbinando i loro outfit a quelli dei figli. Il trend spopola anche sulle spiagge: quest'anno è mania mini-me anche per i look balneari.

in foto: bikini Yamamay (baby)

Costanza Caracciolo in piscina con le figlie

Caterina Balivo ha passato una giornata al mare con la figlia Cora, seguendo il trend dei look mini-me, ma in versione balneare: avevano infatti lo stesso costume intero rosso. Lo stesso ha fatto Elisabetta Canalis, che ha abbinato il suo coloratissimo bikini tropical a quello della piccola Skyler Eva.

in foto: reggiseno Yamamay

Si è fatta conquistare dall'outfit balneare coordinato anche Costanza Caracciolo, durante una giornata di relax assieme a Stella e Isabel. Le tre hanno indossato i costumi della collezione Yamamay Denim Family, dedicata appunto a tutta la famiglia. Costumi a righe per tutte: quello delle bimbe costa 19,95 euro ed è composto da top a triangolo e slip con volant.

in foto: slip Yamamay

Stessa stampa anche per l'ex velina: sfondo bianco e sottili righe blu leggermente glitterate. Il reggiseno a triangolo è leggermente imbottito: costa 29,95 euro. Lo slip, dal taglio classico, costa invece 16,95 euro. Davvero adorabili mamma e figlie, in versione mini-me.