Elisabetta Canalis e Skyler Eva coi costumi tropical coordinati: in estate seguono il trend mini-me Elisabetta Canalis è pronta per l’estate e lo ha dimostrato sui social, dove si è mostrata in una adorabile versione mini-me con la piccola Skyler Eva. Mamma e figlia si sono vestite in coordinato, apparendo super trendy con dei costumi tropical identici a bordo piscina.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dell'estate ma, complici le giornate caldissime e soleggiate degli ultimi tempi, sono molti coloro che si sono già concessi dei momenti di relax a mare o a bordo piscina. Le star non fanno eccezione e sui social non ci pensano su due volte a documentare tutto con post e Stories. Elisabetta Canalis è una di loro: è tornata in Italia da diverse settimane e ha approfittato delle temperature bollenti per fare un bagno in compagnia della piccola Skyler Eva. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend dei look mini-me in versione balneare? Ecco le adorabili foto di mamma e figlia con gli stessi costumi tropical.

I costumi coordinati di Elisabetta Canalis e Skyler

Elisabetta Canalis e Skyler Eva sono legatissime e affiatate e lo dimostrano anche con le loro scelte di stile. Per una giornata in piscina mamma e figlia hanno infatti seguito il trend mini-me, declinandolo in una variopinta versione tropicale. Hanno indossato dei costumi firmati Calzedonia, per la precisione quelli della collezione Beverly Hills decorati con foglie e fiori hawaiani coloratissimi, differenti solo nel modello. Triangolo incrociato intorno al collo e tanga con i laccetti per l'ex velina, reggiseno con le spalline sottili e slip classico per la bimba: mamma e figlia sembravano essere due gemelline. Quanto costano i due bikini? 50 euro la versione da adulti, 15.90 la variante kids.

I costumi mini–me di Calzedonia

Costumi identici per mamma e figlia: la mania amata dalle star

L'estate non è ancora cominciata ufficialmente ma la mania dei costumi mini-me sembra essere già la più amata della bella stagione. Le star ne vanno matte e sui social si mostrano spesso in versione gemelline al mare e in spiaggia. Prima di Elisabetta Canalis e Skyler lo avevano già fatto anche Caterina Balivo e la piccola Cora, apparendo meravigliose in total red con un costume intero identico con ruches e maxi fiore. A seguire il trend è stata anche Costanza Caracciolo, che ha comprato il suo stesso bikini per entrambe le figlie Stella e Isabel. Insomma, a quanto pare vestirsi in coordinato in vacanza è un vero e proprio must: in quante prenderanno ispirazione dalle star durante le loro prossime ferie?