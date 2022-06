Caterina Balivo al mare con Cora: mamma e figlia sono adorabili con i costumi mini-me La mania fashion più dolce dell’estate? Quella dei look mini-me in versione balneare. Caterina Balivo e la piccola Cora hanno seguito il trend, apparendo adorabili come vere e proprie gemelline.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando Caterina Balivo ha confessato di amarsi così com'è nonostante le tre taglie in più rispetto al passato, non smette più di immortalarsi in bikini nelle sue foto social. A breve ritornerà in Rai (come annunciato qualche giorno fa in jumpsuit) e, sebbene gli impegni lavorativi siano moltissimi, trova sempre il modo per passare qualche momento di relax e di spensieratezza con la famiglia. Durante l'ultimo weekend, ad esempio, è stata con la piccola Cora e ha approfittato del sole e del caldo per sfoggiare un costume intero super trendy. La sua particolarità? È identico a quello della figlia e le ha permesso di rilanciare la mania dei look mini-me ma in versione balneare.

I look da mare di Caterina Balivo e Cora

La piccola Cora, la seconda figlia di Caterina Balivo e Guido Maria Brera, compirà 5 anni il prossimo agosto ma, nonostante la tenera età, sembra aver già ereditato la passione per la moda dalla mamma. Le due hanno passato una giornata al mare fianco a fianco e ne hanno approfittato per trasformarsi in due gemelline. In che modo? Seguendo il trend dei look mini-me. Hanno indossato lo stesso costume, apparendo adorabili in total red. Per la precisione hanno scelto un modello che si rivelerà perfetto sia per le mamme che per le loro binbe, è intero ha le cuciture nere, delle ruches su una spallina e un maxi fiore dall'altra. Caterina ha poi completato il tutto con un paio di occhiali da sole tondi e con la montatura argentata con un dettaglio retrò sul naso.

Il ritorno dei costumi mini-me

Non è la prima volta che i look mini-me in versione balneare spopolano, già nelle scorse estati sono state moltissime le mamme e le figlie che si sono vestite uguali in spiaggia. La mania è tornata anche nel 2022 e si preannuncia più trendy e adorabile che mai. Diversi brand, infatti, nelle loro collezioni estive hanno proposto gli stessi capi sia per donne che per bambini, rendendo facilissimo seguire la moda del momento. Costumi interi metallici, due pezzi fluo, bikini floreali: non importa quale fantasia si sceglie, l'unica cosa che conta è che i costumi di mamma e figlia siano coordinati (o addirittura identici). In quante seguiranno l'esempio di Caterina Balivo e di Cora durante le prossime giornate passate in spiaggia?