Elisabetta Canalis e Skyler Eva come gemelle: in estate indossano solo bikini coordinati Elisabetta Canalis è tornata a seguire la mania dei look mini-me per l’estate e sui social si è lasciata immortalare in coordinato con Skyler Eva. Mamma e figlia hanno seguito il trend del color block, apparendo adorabili e variopinte.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia dopo che negli ultimi due anni era rimasta quasi sempre in America a causa della pandemia. Certo, in estate ha sempre organizzato le vacanze nel nostro paese, ma solo ora può godersi il relax senza alcun tipo di restrizione. Da qualche giorno è il Liguria con la famiglia e, oltre a lanciare il body-costume glitterato, ha anche seguito una delle manie più adorabili degli ultimi tempi, quella dei look mini-me. Complice il fatto che la piccola Skyler Eva sta crescendo, ha potuto declinare il trend in modo glamour e originale (naturalmente in versione balneare): ecco le foto dei bikini coordinati di mamma e figlia.

Elisabetta Canalis con Skyler in color-block

La mania più adorabile dell'estate? Quella dei look mini me in versione balneare. Elisabetta Canalis e Skyler Eva lo sanno bene, visto che da qualche settimana a questa parte non possono fare a meno di vestirsi in coordinato quando vanno al mare. Le avevamo lasciate divertite e rilassate con dei variopinti costumi tropicali, oggi le ritroviamo ancora una volta in bikini ma color block. Il trend dei colori a contrasto è un vero e proprio must durante la bella stagione e, considerando il fatto che quest'anno vanno di moda le tinte accese, il trend non potrebbe essere più vitaminico. Chi ha firmato i costumi di mamma e figlia di casa Canalis? Calzedonia.

I costumi mini me di Calzedonia

Quanto costano i costumi coordinati di mamma e figlia

Elisabetta Canalis ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità indossando un bikini color block: il reggiseno ha la fascia arancione con un taglio cut-out sotto al seno, le spalline sottili fucsia e dei mini laccetti fluo sulla schiena, mentre il tanga è micro e con i laccetti laterali super sgambati (prezzo 60 euro). Per Skyler l'ex velina ha scelto lo stesso costume ma chiaramente in una versione Kids più sobria, ovvero con lo slip classico e il reggiseno a crop top (15,90 euro). Le due hanno posato a bordo piscina mentre si scambiano un bacetto, dando prova di essere unitissime e affiatare. I look da spiaggia coordinati non le hanno rese ancora più adorabili?